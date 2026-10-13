Gobierno federal anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa y cinco más en el país

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con capacidad para 2,640 personas, como primera fase de un plan federal para edificar seis prisiones modernas en el país. La medida, ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum, responde a la violencia registrada en "El Castillo" de Mazatlán e implementa un nuevo modelo de gestión con alta tecnología y enfoque en la reinserción social.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 10:12 AM.
En México y editada el 13/10/2026 10:15 AM.