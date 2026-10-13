Gobierno federal anuncia construcción de nuevo penal en Sinaloa y cinco más en el país

Durante la conferencia matutina de este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal coordinará con las administraciones estatales la construcción de seis nuevos centros penitenciarios. Las entidades beneficiadas serán Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Veracruz, sumando una capacidad conjunta de 18,480 espacios.El primero en construirse será el de Sinaloa, con capacidad para 2,640 personas, como respuesta directa a los hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario de Mazatlán, conocido como "El Castillo", donde fallecieron varios internos y un menor de edad que visitaba a un familiar.Tecnología, seguridad y reinserción socialEl nuevo modelo de gestión penitenciaria busca modernizar la infraestructura y profesionalizar al personal. Los nuevos centros contarán con: