La Iglesia de México convoca a una Jornada de Oración por la salud del papa León XIV

La Iglesia de México, a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ha emitido un urgente llamado a todos los fieles católicos para unirse en una "Jornada de Oración por la salud del Santo Padre el Papa León XIV", que se llevará a cabo a lo largo de esta semana, del 12 al 18 de octubre.La invitación está dirigida a todo el pueblo de Dios, incluyendo diócesis, parroquias, comunidades religiosas, seminarios, movimientos apostólicos y familias, para unir sus corazones en una misma intención. Las autoridades eclesiásticas sugieren elevar súplicas especialmente durante la celebración de la Eucaristía, en los momentos de adoración al Santísimo Sacramento y mediante el rezo del Santo Rosario. El documento compartido por la CEM expresa que esta convocatoria se realiza con "profundo cariño y espíritu de comunión", subrayando el deseo de acompañar al líder de la Iglesia con la misma cercanía con la que él acompaña diariamente a los fieles.Como parte medular del comunicado, los obispos de México han puesto la vida y la salud del papa León XIV en las manos amorosas de Santa María de Guadalupe, Madre de la Iglesia y Reina de México.El Episcopado Mexicano pide de manera específica que la Virgen lo cubra con su manto, interceda eficazmente por su pronta recuperación e ilumine a los profesionales médicos que estarán al cuidado de su salud durante este delicado proceso.El papa León XIV, de 71 años, fue operado este martes en el Hospital Gemelli de Roma para la extirpación de un nódulo pulmonar de tres milímetros. Según la información disponible, la lesión es circunscrita, se encuentra en fase inicial y la intervención tiene un propósito netamente preventivo. El propio pontífice anunció el procedimiento al finalizar el rezo del Ángelus en el Vaticano, señalando: "Me operarán un nódulo pequeño en el pulmón".Matteo Bruni, portavoz de la Santa Sede, confirmó que el procedimiento ya tenía fecha programada y que la hospitalización posterior rondará los siete días. A pesar de esta intervención quirúrgica, fuentes del Vaticano han asegurado que no habrá cambios en la gira que León XIV tiene prevista del 6 al 17 de noviembre de 2026 por Uruguay, Argentina y Perú. El itinerario se llevará a cabo una vez concluida su convalecencia y, hasta el momento, permanece firme en la agenda del Pontífice.