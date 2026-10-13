La Iglesia de México convoca a una Jornada de Oración por la salud del papa León XIV

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) convocó a una Jornada de Oración del 12 al 18 de octubre por la salud del papa León XIV, quien fue sometido a una cirugía preventiva para extirpar un nódulo pulmonar de tres milímetros. La Iglesia mexicana encomendó al pontífice a Santa María de Guadalupe, mientras el Vaticano confirmó que su viaje apostólico a Sudamérica en noviembre se mantiene sin cambios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:30 AM.
En México y editada el 13/10/2026 09:35 AM.