Rescatan por aire a 32 personas y tres perros en Rancho Génesis, Ensenada, tras tormenta

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Un operativo aéreo coordinado por la Sedena y el gobierno de Baja California logró evacuar a 32 personas y tres perros del Rancho Génesis en Ensenada, quienes quedaron aislados por las intensas lluvias de la tormenta tropical Rachel. La gobernadora Marina del Pilar gestionó el apoyo federal ante la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y la instalación de centros de acopio para los afectados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 08:18 AM.
En México y editada el 13/10/2026 08:24 AM.