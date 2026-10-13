Rescatan por aire a 32 personas y tres perros en Rancho Génesis, Ensenada, tras tormenta

Este lunes 12 de octubre, un exitoso operativo aéreo permitió rescatar a 32 personas (entre hombres, mujeres y menores de edad) y tres perros que se encontraban incomunicados en el Rancho Génesis, en el municipio de Ensenada, Baja California. Las intensas precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Rachel provocaron el deterioro de los caminos, imposibilitando el acceso terrestre a la zona.Ante esta situación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegaron un helicóptero para realizar las maniobras de rescate. En total, se efectuaron cinco viajes para trasladar a los evacuados a un lugar seguro, además de un vuelo de reconocimiento y apoyo para facilitar el ingreso del personal de emergencia.De acuerdo con el Gobierno de Baja California, la operación fue posible gracias a las gestiones realizadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda directamente ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ordenó el apoyo federal inmediato.La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California colaboró estrechamente en las acciones de atención. Tras el traslado, las autoridades informaron que todas las personas rescatadas recibirán una valoración de su estado de salud y se les facilitará el contacto con sus familiares para garantizar su bienestar.El rescate en Rancho Génesis se enmarca en un contexto de afectaciones generalizadas en Ensenada, una de las zonas más golpeadas por el fenómeno meteorológico. Las autoridades mantienen operativos activos de búsqueda para localizar a personas reportadas como desaparecidas, con especial énfasis en la zona del arroyo El Pípila, en la delegación de Maneadero, donde las crecidas han sido particularmente severas.Como parte de las acciones de recuperación y asistencia, el Gobierno de Baja California anunció la habilitación de centros de acopio en las instalaciones del DIF Estatal y los sistemas DIF municipales. En estos puntos se está recibiendo víveres, alimentos no perecederos y artículos de higiene personal destinados a las familias que sufrieron daños en sus viviendas y pertenencias. Las instituciones estatales y federales mantienen la coordinación para evaluar los daños y continuar con la entrega de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas.