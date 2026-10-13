Sedena asegura piezas de drones en Sinaloa e investiga mercenarios mexicanos en Ucrania

El titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, informó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum que los drones asegurados por el Ejército Mexicano el 4 y el 11 de octubre en Sinaloa no eran aparatos completos, sino piezas destinadas a su ensamblaje.El segundo decomiso, realizado este domingo 11 de octubre en la comunidad de El Rosario, en el tramo carretero hacia Agua Verde (Mazatlán), incluyó 48 drones, 64 baterías, 44 rollos de cable de fibra óptica, 200 cartuchos, 20 placas balísticas, seis chalecos tácticos y 16 uniformes. El general enfatizó que este material "no tenía aditamentos para soltar artefactos explosivos", aunque advirtió que los grupos delictivos suelen adaptar drones comerciales para agredir a sus rivales o a las autoridades. Aunque no se pudo determinar a qué facción pertenecía el material, Trevilla Trejo recordó la presencia de los grupos de Los Mayos y Los Chapos en la entidad.Los aparatos en cuestión son drones de pilotaje en primera persona, conocidos como FPV (por sus siglas en inglés). Se manejan a través de un visor de gafas o una pantalla que permite ver el avance en tiempo real. La característica más preocupante de estos equipos es que, al utilizar una conexión física de fibra óptica, no pueden ser afectados por los inhibidores de señal convencionales, lo que los convierte en una amenaza de alta tecnología similar a la detectada en el frente de batalla entre Rusia y Ucrania.Ante esta preocupación, el general Trevilla Trejo señaló que desde 2025 la Sedena ha adquirido numerosos equipos antidrones, tanto fijos como móviles, desplegados en todo el país y especialmente en la frontera norte. Estas operaciones, realizadas en coordinación con Estados Unidos, han logrado disminuir significativamente las agresiones de grupos delictivos que emplean esta tecnología.El anuncio se produce en medio de la circulación de un video en redes sociales que muestra a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa participando en la guerra de Ucrania, vistiendo uniformes militares ucranianos.En las imágenes, de apenas unos segundos, se observa a un grupo de hombres armados en un bosque hablando en español. Uno de ellos señala a un compañero diciendo: “Él estuvo en La Chapiza”, a lo que otro responde gritando: “Pura chapiza y puro cartel Jalisco”, mientras celebran a sus países de origen: México, Colombia y Panamá.Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que las autoridades ya están investigando la autenticidad de las imágenes y, de confirmarse, determinarán cómo es que ciudadanos mexicanos, posiblemente vinculados a grupos delictivos, se han incorporado a un conflicto bélico en Europa. "Se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no y, en todo caso, cómo es que se llegan a incorporar mexicanos", puntualizó la mandataria.