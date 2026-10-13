Sedena asegura piezas de drones en Sinaloa e investiga mercenarios mexicanos en Ucrania

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró en Sinaloa piezas para ensamblar drones de fibra óptica (FPV), una tecnología que los hace inmunes a los inhibidores de señal convencionales y que ha sido ampliamente utilizada en la guerra entre Rusia y Ucrania. Paralelamente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que se investigan videos que muestran a presuntos integrantes de cárteles mexicanos combatiendo como mercenarios en el conflicto europeo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 08:40 AM.
En México y editada el 13/10/2026 09:25 AM.