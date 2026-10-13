SSPC confirma 12 muertos en riña en penal de Mazatlán por disputa entre células de Los Chapitos

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló las causas del violento enfrentamiento registrado el pasado jueves en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de "El Castillo", en Mazatlán, Sinaloa.El funcionario explicó que el detonante de la violencia fue la liberación de una persona que ostentaba un liderazgo importante dentro del centro penitenciario y que pertenecía a la facción criminal de Los Chapitos. Al quedar un vacío de poder, dos células o pandillas de este mismo grupo criminal comenzaron una riña que, al escalar rápidamente, derivó en un ataque armado con armas de fuego. "Al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando, tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada, y fue lo que provocó la riña", señaló García Harfuch.La violencia desatada en el interior del penal dejó un lamentable saldo de 12 personas muertas y 16 heridas, evidenciando la gravedad de la situación de seguridad dentro del sistema penitenciario de la entidad.Como medida inmediata para contener la violencia y recuperar el orden, las autoridades federales y estatales llevaron a cabo traslados programados de internos. El objetivo de esta estrategia es mantener el control del centro penitenciario, desarticular las estructuras de poder criminal que operan desde el interior y garantizar que el penal permanezca bajo un estricto resguardo de las autoridades federales.La SSPC reiteró su compromiso de continuar con las operaciones de revisión y control para evitar que este tipo de enfrentamientos, impulsados por disputas internas de los grupos delictivos, vuelvan a poner en riesgo la seguridad dentro de los centros de reclusión del país.