SSPC confirma 12 muertos en riña en penal de Mazatlán por disputa entre células de Los Chapitos

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó que el enfrentamiento en el penal "El Castillo" de Mazatlán, Sinaloa, que dejó un saldo de 12 muertos y 16 heridos, fue provocado por una riña entre dos células de la facción de Los Chapitos. El conflicto estalló tras la liberación de un líder interno de ese mismo grupo, lo que ha obligado a las autoridades a implementar traslados programados y mantener el centro bajo resguardo federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:25 AM.
En México y editada el 13/10/2026 09:30 AM.