Zoé Robledo anuncia revisión en 277 hospitales del IMSS tras 18 días de protestas

Al cumplirse 18 días de las movilizaciones del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el director general, Zoé Robledo, anunció que esta semana comenzará una revisión detallada "piso por piso" en los 277 hospitales de la institución, donde laboran 267,795 personas. El objetivo es conocer de primera mano las afectaciones denunciadas, como el desabasto de medicamentos, la insuficiencia de personal y la falta de insumos.En una conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación, acompañado por el titular del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, Robledo detalló que se evaluarán ocho aspectos de la operación hospitalaria: