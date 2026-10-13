Zoé Robledo anuncia revisión en 277 hospitales del IMSS tras 18 días de protestas

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El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una revisión exhaustiva "piso por piso" en 277 hospitales para atender las demandas de los trabajadores tras 18 días de protestas por desabasto y falta de personal. La evaluación abarcará ocho aspectos operativos clave, comprometiendo respuestas con fechas y responsables, mientras se defiende la capacidad de atención y el crecimiento de la infraestructura del instituto desde 2019

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/10/2026 09:40 AM.
En México y editada el 13/10/2026 09:45 AM.