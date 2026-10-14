Claudia Sheinbaum propone regular redes sociales para crear entornos digitales seguros para menores

Durante una transmisión en vivo a través de Instagram y TikTok, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la importancia de la seguridad digital para las infancias y adolescencias. La mandataria fue enfática al aclarar que la iniciativa de su gobierno no busca prohibir el uso de las redes sociales, sino establecer las condiciones necesarias para proteger a los menores de materiales que representen un riesgo para su bienestar.“No estamos prohibiendo las redes sociales. De eso no se trata, sino de hacer un ambiente seguro en las plataformas para niñas, niños y adolescentes”, afirmó Sheinbaum. Para ilustrar su postura, compartió una anécdota personal sobre cómo utiliza estas plataformas para comunicarse con su nieto, expresando su preocupación por la posibilidad de que los menores estén expuestos a contenidos violentos sin comprender plenamente sus implicaciones.Responsabilidad de las plataformas tecnológicasLa titular del Ejecutivo federal explicó que su gobierno busca que sean las propias plataformas digitales las que identifiquen y retiren materiales relacionados con el abuso sexual, la violencia y otras conductas perjudiciales.Esta propuesta se enmarca en las acciones anunciadas el pasado 9 de octubre, cuando Sheinbaum presentó un decreto enfocado en promover entornos digitales seguros. Entre los materiales que el gobierno busca detectar y retirar se encuentran publicaciones relacionadas con: