Claudia Sheinbaum propone regular redes sociales para crear entornos digitales seguros para menores

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció su propuesta para regular las redes sociales y proteger a niñas, niños y adolescentes de contenidos violentos, de abuso y acoso. Aclaró que la medida no busca prohibir estas plataformas, sino exigir a las empresas tecnológicas que asuman la responsabilidad de crear entornos digitales seguros, citando como ejemplo positivo la música de agrupaciones como BTS para fomentar valores de paz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 09:17 AM.
En México y editada el 14/10/2026 09:22 AM.