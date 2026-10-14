Diputados aprueban en lo general reforma al ISR para cerrar brechas de evasión fiscal

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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las modificaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), una estrategia clave para combatir la evasión y elusión fiscal de grandes empresas mediante el acotamiento de deducciones. La reforma proyecta una recaudación de 3.2 billones de pesos para 2027, al tiempo que incluye estímulos fiscales para pequeños productores del campo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 12:05 PM.
En México y editada el 14/10/2026 12:10 PM.