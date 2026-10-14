Diputados aprueban en lo general reforma al ISR para cerrar brechas de evasión fiscal

El eje central de la reforma aprobada en el Palacio de San Lázaro es acotar los márgenes de deducción utilizados principalmente por grandes corporativos. Diagnósticos hacendarios revelaron que un número significativo de personas morales con ingresos positivos declaraba deducciones o pérdidas fiscales de ejercicios anteriores equivalentes o superiores a sus ganancias totales, evitando así el pago del impuesto.Para frenar esta práctica, la nueva legislación estandariza los límites máximos en las deducciones autorizadas y fortalece las auditorías coordinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cerrando las brechas que permitían estos esquemas de elusión.Recaudación proyectada y alivio al sector primarioCon la implementación de estos mecanismos de control y los ajustes a la base gravable, las proyecciones financieras del dictamen estiman que la recaudación por concepto de ISR alcanzará los 3.2 billones de pesos para el año 2027.No obstante, la reforma también contempla incentivos para el sector productivo de menor escala. Destaca un ajuste a favor del campo: el límite de ingreso anual libre de ISR para pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas y pesqueros se elevó de 900 mil a un millón de pesos, siempre que cumplan con los requisitos normativos establecidos.Próximos pasos legislativosTras esta aprobación en lo general, la Mesa Directiva declaró un receso para organizar la reanudación del debate y continuar con la discusión en lo particular de las reservas presentadas por los legisladores de los distintos grupos parlamentarios. Una vez desahogada esta fase en el pleno de San Lázaro, el dictamen continuará su trayecto constitucional hacia el Senado de la República para su posterior revisión, discusión y eventual ratificación, completando así el proceso legislativo de esta estratégica reforma fiscal.