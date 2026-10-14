Marcelo Ebrard destaca resiliencia de México ante aranceles de EU

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ha enfrentado "relativamente bien" la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, atribuyendo este resultado a la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum con Donald Trump y al sólido crecimiento del 16.8% en las exportaciones recientes. Además, reafirmó la certeza jurídica del T-MEC, recordando su vigencia de 10 años con revisiones anuales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 09:32 AM.
En México y editada el 14/10/2026 09:42 AM.