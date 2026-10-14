Marcelo Ebrard destaca resiliencia de México ante aranceles de EU

El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó este martes que, a pesar de la adversidad comercial, a México le ha ido "relativamente bien" frente a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Durante su asistencia al Palacio de San Lázaro como invitado a la presentación del informe anual de actividades del legislador morenista Enrique Vázquez, el funcionario destacó que este trato preferencial se debe, en gran medida, a la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante su homólogo estadounidense, Donald Trump.Más allá de la diplomacia, Ebrard subrayó los fundamentos económicos que han sostenido al país. Destacó que México está exportando mucho más, revelando que tan solo en el último mes las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron un 16.8 por ciento. El secretario calificó este incremento como un claro "mérito mexicano", demostrando la competitividad de los productos nacionales a pesar de las barreras comerciales.Certeza sobre la vigencia del T-MECEn vísperas de su comparecencia del viernes ante las comisiones legislativas para el análisis del segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, Ebrard buscó dar certidumbre a los agentes económicos. Al ser cuestionado sobre si se puede planear para el próximo año con la continuidad del tratado comercial, el funcionario reafirmó que el Trato entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene una vigencia de diez años con revisiones anuales, tal como se pactó originalmente con los socios comerciales. Esta declaración busca tranquilizar a los mercados y a los sectores productivos, confirmando que el marco legal del comercio trilateral sigue vigente y que la estrategia del gobierno federal continúa enfocada en aprovechar los beneficios del tratado mientras se fortalece la planta productiva nacional.