Roberto Velasco defiende la soberanía y destaca resultados en seguridad y protección consular

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, sentó una postura firme: "la soberanía y el interés nacional no se negocian, no se limitan, y no se subordinan a nadie". Subrayó que, bajo la convicción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la diplomacia mexicana existe para servir al pueblo, logrando que "cooperación y soberanía avancen juntas".Velasco informó que la protección a las comunidades mexicanas en el mundo es la prioridad número uno de la política exterior. En el último año, la red consular atendió 152,466 casos de protección. Ante situaciones de personas mexicanas lesionadas o fallecidas bajo custodia o durante operativos migratorios, la SRE envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado de EE. UU. y 20 denuncias a fiscalías encargadas, manteniendo además comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.Asimismo, destacó que las Ventanillas de Salud beneficiaron a más de 1.5 millones de personas, y que el sorteo México con M de Migrante recaudó 115 millones de pesos para fortalecer la asistencia jurídica y la protección consular.Resultados tangibles en la relación con Estados UnidosEl canciller describió la relación con Washington como una conducente "con serenidad, con firmeza y con diálogo permanente", recordando que la cooperación internacional en seguridad tiene una sola puerta de entrada: la que marca la ley a través de la cancillería. Para respaldar esta afirmación, presentó datos contundentes: