Roberto Velasco defiende la soberanía y destaca resultados en seguridad y protección consular

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El canciller Roberto Velasco compareció ante el Senado en la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, enfatizando que la soberanía "no se negocia". Destacó logros en protección consular, la reducción del 97% en encuentros irregulares en la frontera norte, la captura de 5 de los 10 fugitivos más buscados del FBI, y la modernización del Servicio Exterior Mexicano, que por primera vez incluirá lenguas indígenas en su convocatoria de ingreso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 01:12 PM.
En México y editada el 14/10/2026 01:24 PM.