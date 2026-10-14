SCJN valida constitucionalidad de reglas alimentarias en escuelas y prohibición de comida chatarra

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la constitucionalidad de los lineamientos de la SEP y la Secretaría de Salud que regulan la venta de alimentos en las escuelas. El fallo respalda la prohibición de productos con sellos de advertencia en planteles de todos los niveles educativos, desde básica hasta superior, como parte de la estrategia para combatir la obesidad, sin eliminar la libertad de comercio fuera de las instituciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 09:22 AM.
En México y editada el 14/10/2026 09:32 AM.