SCJN valida constitucionalidad de reglas alimentarias en escuelas y prohibición de comida chatarra

En sesión del Pleno celebrada este 13 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió los amparos en revisión 127, 183 y 91, validando que los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud son plenamente compatibles con la Constitución.El máximo tribunal sostuvo que las autoridades educativas y sanitarias tienen la facultad constitucional para regular la preparación, distribución y venta de alimentos y bebidas con base en criterios nutrimentales. La Corte argumentó que la obligación del Estado de proteger el derecho a la salud alcanza también los espacios educativos, y que las cargas económicas derivadas de esta regulación no superan el objetivo primordial de proteger a la comunidad escolar. Además, se aclaró que estas restricciones no eliminan la libertad de comercio, ya que las empresas pueden seguir operando fuera de los planteles o adaptar su oferta a los productos autorizados.Prohibición de sellos de advertencia en todos los nivelesUno de los puntos centrales del fallo fue respaldar la prohibición de vender y publicitar dentro de las escuelas cualquier producto que contenga sellos o leyendas del etiquetado frontal de advertencia (por exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas trans o calorías).La SCJN determinó que estas reglas aplican a instituciones de educación media y superior, incluso si los estudiantes son mayores de edad, regulando así cooperativas, cafeterías y puntos de venta universitarios. Asimismo, el tribunal fue enfático al señalar que la existencia de contratos celebrados antes de la entrada en vigor de los lineamientos no exime a los proveedores de cumplir con la normativa vigente, salvo en los supuestos expresamente previstos por el régimen transitorio.Estrategia "Vive Saludable, Vive Feliz" y alternativas permitidasEsta medida es un pilar del programa federal “Vive Saludable, Vive Feliz” y se alinea con el eje de “Vida Saludable” de la Nueva Escuela Mexicana. La reforma a los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación, publicada en diciembre de 2023, facultó a la SEP para emitir estos lineamientos, cuyo cumplimiento obligatorio comenzó el 29 de marzo de 2025.El impacto de esta política ha sido significativo: hacia finales de 2025, cerca del 86% de los planteles de educación básica y media superior ya había eliminado la venta de comida chatarra, según datos de la propia SEP.Entre los productos prohibidos dentro de los planteles se encuentran: