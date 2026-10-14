Senado aprueba reforma a la Ley Aduanera para combatir la subvaluación de mercancías

El Pleno del Senado avaló la reforma a la Ley Aduanera con 66 votos a favor y 34 en contra por parte de la oposición. El objetivo central de la minuta, enviada previamente por la Cámara de Diputados, es prevenir y combatir la subvaluación de mercancías mediante la actualización de los mecanismos de verificación, control y fiscalización en las operaciones de comercio exterior.A nombre de la comisión de Hacienda, la senadora Nora Yu destacó que esta reforma abre el camino a la expedición de disposiciones reglamentarias clave. Estas normas, que deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026, determinarán a qué mercancías se aplicará el embargo precautorio, los procedimientos a seguir y los porcentajes que la autoridad deberá considerar. Según Yu, esto permitirá realizar comparaciones verificables con parámetros claros para distinguir una irregularidad de una operación comercial legítima.Cambios clave en el embargo precautorioLa reforma modifica seis artículos de la Ley Aduanera con cambios sustanciales en los procedimientos de aseguramiento: