Senado aprueba reforma a la Ley Aduanera para combatir la subvaluación de mercancías

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El Senado aprobó con 66 votos a favor una reforma a la Ley Aduanera destinada a combatir la subvaluación de mercancías y fortalecer el control del comercio exterior. La medida elimina y reduce umbrales para el embargo precautorio y establece sanciones diferenciadas para hidrocarburos. Sin embargo, la oposición denunció falta de debate y el incumplimiento de acuerdos con el gremio de los agentes aduanales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 09:50 AM.
En México y editada el 14/10/2026 10:06 AM.