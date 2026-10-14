Sheinbaum minimiza asistencia a marcha del IMSS y da ultimátum a Zoé Robledo para atender demandas

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La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la asistencia a la megamarcha de trabajadores del IMSS y dio un ultimátum al director general, Zoé Robledo, para presentar esta semana un plan de acción que atienda las demandas laborales y el desabasto de medicamentos. Además, calificó de "muy oportunista" el apoyo de líderes afines al PT a la movilización, en medio de tensiones internas en la Cuarta Transformación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/10/2026 11:36 AM.
En México y editada el 14/10/2026 11:41 AM.