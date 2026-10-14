Sheinbaum minimiza asistencia a marcha del IMSS y da ultimátum a Zoé Robledo para atender demandas

Durante su conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo", la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la megamarcha realizada el día de ayer por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Ciudad de México. Lejos de reconocer una masiva convocatoria, la mandataria mostró imágenes captadas por drones desde redes sociales del momento previo a la llegada al Paseo de la Reforma, instando a la audiencia a "que cada quien haga su conteo" y saque sus propias conclusiones sobre el tamaño de la manifestación.No obstante, Sheinbaum recalcó que su gobierno atiende las "demandas legítimas" de los trabajadores y dio una instrucción directa y con fecha límite al titular del instituto, Zoé Robledo. El director tiene hasta el final de esta semana ("mañana, pasado mañana") para presentar un plan de acción detallado que permita atender de manera inmediata todas las peticiones del personal.Medidas urgentes contra el desabasto y apoyo a médicos residentesEn cuanto al crítico tema del abasto de medicamentos, la presidenta informó que ya se están tomando medidas concretas. Ordenó a personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y otras áreas verificar directamente en los hospitales cuáles son los fármacos que presentan faltantes, buscando evitar la discrepancia entre la información de los almacenes y la realidad en las farmacias.Además, Sheinbaum anunció que este viernes se darán a conocer los resultados de una encuesta aplicada desde hace un mes a los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, la cual evalúa la entrega efectiva de medicamentos. Con estos datos, la Secretaría de Salud deberá abastecer de inmediato las áreas críticas.Paralelamente, el gobierno federal revisa la falta de personal médico en algunas clínicas y analiza un incremento a la beca de los médicos residentes. La presidenta reconoció que el monto actual, de aproximadamente 7 mil pesos, es "muy bajo", aunque aún se define el monto del aumento.Señalamiento de "oportunismo" políticoAl ser cuestionada sobre el respaldo a las manifestaciones por parte de liderazgos y representantes políticos afines al Partido del Trabajo (PT), en medio de desacuerdos internos en la coalición de la Cuarta Transformación, Sheinbaum fue contundente pero cautelosa."Muy oportunista, la verdad, por decir lo menos", afirmó la mandataria sobre dichos posicionamientos. Sin embargo, evitó abundar en las posibles consecuencias políticas o mencionar directamente al partido, interrumpiendo su propia respuesta con la advertencia: "Hasta ahí me quedo para no seguir, porque estamos ya en periodo electoral. Tengo que cuidar qué digo". Con esto, dejó entrever la tensión política que rodea al movimiento obrero del instituto en un año electoral.