Autoridades sanitarias prohíben el contacto con el agua de seis lagos en Mérida

El 14 de octubre, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) informaron que los análisis de laboratorio confirmaron la presencia de la ameba Naegleria fowleri, conocida popularmente como "comecerebros", en seis cuerpos de agua ornamentales de la capital yucateca. Entre los sitios afectados se encuentra el lago de Plaza La Isla, mientras que las pruebas realizadas en el lago Central de Cabo Norte, el Acuaparque y el lago del Zoológico Animaya arrojaron resultados negativos.Ante este hallazgo, las autoridades establecieron medidas preventivas para impedir que las personas entren en contacto con el agua de los seis lagos afectados. Se aclaró que las restricciones no implican el cierre general de los parques o zoológicos donde se ubican estos espacios, sino que se concentran exclusivamente en prohibir la interacción con el agua mientras continúan las acciones sanitarias correspondientes.El detonante: fallecimiento de un instructor en septiembreLa alerta sanitaria tiene como antecedente el fallecimiento, ocurrido el 8 de septiembre, de un hombre de 34 años que trabajaba como instructor de wakeboard en el lago de Plaza La Isla. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que la causa de muerte fue una infección por Naegleria fowleri. Tras el caso, las autoridades mantuvieron bajo vigilancia sanitaria a 361 personas que habían estado en el lugar. Este seguimiento concluyó el 4 de octubre sin que se reportaran nuevos casos relacionados con esa exposición, lo que permitió controlar el brote inicial, aunque la detección en otros cuerpos de agua amplió las medidas preventivas.Qué es la Naegleria fowleri y sus síntomasLa Naegleria fowleri es un organismo microscópico que habita de manera natural en el suelo y en aguas dulces templadas, como lagos, ríos y estanques. Se le conoce como "ameba comecerebros" porque, en casos excepcionales, puede ingresar al organismo a través de las fosas nasales (no por beber agua ni por contagio de persona a persona) y llegar al cerebro, provocando una meningoencefalitis amebiana primaria.Aunque es una enfermedad poco frecuente, tiene una elevada tasa de mortalidad y avanza rápidamente. Los primeros síntomas incluyen dolor de cabeza intenso, fiebre, náuseas y vómitos, seguidos de rigidez de cuello, confusión, convulsiones y alteraciones de la conciencia. Las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata y mencionar el antecedente de contacto con agua dulce templada si aparecen estos síntomas.Saneamiento y regulación permanentePara atender la situación, los SSY establecieron que los responsables de los lagos afectados deberán realizar labores de saneamiento con el acompañamiento de especialistas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).La reapertura de estos cuerpos de agua para cualquier tipo de contacto dependerá estrictamente del cumplimiento de las condiciones sanitarias y de los resultados de las evaluaciones de laboratorio que determinen las autoridades competentes. Además, se está trabajando en una mesa interinstitucional para establecer medidas permanentes de vigilancia y regulación sanitaria de estos espacios en el futuro.