Autoridades sanitarias prohíben el contacto con el agua de seis lagos en Mérida

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Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) confirmaron la presencia de la ameba Naegleria fowleri en seis de nueve lagos artificiales analizados en Mérida, lo que motivó la prohibición inmediata del contacto humano con el agua de estos sitios. La alerta se activó tras el fallecimiento de un hombre en septiembre, y las autoridades, en colaboración con la UADY y el Cinvestav, ya iniciaron acciones de saneamiento mientras se establece una mesa interinstitucional para la regulación sanitaria permanente.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:39 AM.
En México y editada el 15/10/2026 09:45 AM.