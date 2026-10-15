Clara Brugada y la UNAM acuerdan la construcción de un nuevo plantel (ENES Suroriente)

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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, formalizaron una alianza para construir un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES Suroriente) en el suroriente de la Ciudad de México. Con una capacidad inicial para 20 mil estudiantes, el proyecto busca descentralizar la oferta educativa de la máxima casa de estudios y atender la alta demanda de ingreso en una zona con rezago de infraestructura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:06 AM.
En México y editada el 15/10/2026 09:08 AM.