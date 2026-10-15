Clara Brugada y la UNAM acuerdan la construcción de un nuevo plantel (ENES Suroriente)

Durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció un acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la construcción de un nuevo plantel universitario en el suroriente de la capital. Horas después, la propia UNAM, a través de su rector Leonardo Lomelí Vanegas, emitió un comunicado confirmando la alianza y la creación de la ENES Suroriente.Este proyecto marca un hito, ya que será el primer gran plantel de la UNAM que se construirá en esa zona de la capital en más de 50 años. La iniciativa tiene como objetivo principal abrir espacios a miles de jóvenes que actualmente quedan excluidos del sistema universitario público debido a la alta demanda y la saturación de las instalaciones existentes.Roles definidos: Construcción por etapas y operación universitariaEl mecanismo de colaboración establece una clara distribución de responsabilidades entre ambas instituciones: