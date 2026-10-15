Claudia Sheinbaum anuncia crecimiento del 1.4% del PIB en el segundo trimestre de 2026

Durante la conferencia matutina "La Mañanera del Pueblo" celebrada este 15 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sitúan a México como la séptima nación con mayor crecimiento económico en el periodo analizado.Según la gráfica exhibida por la mandataria, Irlanda lidera la lista, seguida por Israel, Eslovenia, Suiza, Lituania y Suecia, con México ocupando la séptima posición. En el mismo reporte también se incluyen países como Colombia, Turquía, Polonia, Letonia y Dinamarca, destacando la resiliencia de la economía mexicana en un contexto global complejo.Desafíos globales: aranceles de Trump y precios de combustiblesEn su discurso, la jefa de Estado analizó el entorno económico internacional, señalando que el alza en el precio de los combustibles y las restricciones en su acceso han impactado severamente a la mayoría de las economías del mundo.A este factor se suma la política arancelaria implementada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca, la cual ha incrementado las tarifas en sectores primordiales para el comercio internacional. Sheinbaum destacó que esta combinación de factores ha frenado el crecimiento en varias potencias: “Esto, junto con el acceso o la disminución del acceso a los combustibles y el incremento de los precios, ha generado una baja del crecimiento económico en muchos países. Incluso China, que crecía al seis, siete, ocho y está creciendo al 4%”, declaró.El impulso de la inteligencia artificial y la recuperación automotrizPese a este panorama adverso, la presidenta puntualizó que la economía mexicana ha logrado mantener su tendencia al alza gracias a elementos fundamentales de su estructura productiva.“Dado el crecimiento de Estados Unidos de la inteligencia artificial, hay muchas plantas en México que están creciendo para la producción de diversos elementos electrónicos y otros sectores”, explicó la líder mexicana. Además, destacó la recuperación del sector automotriz, el cual había enfrentado estancamiento e incluso disminución en algunos casos debido a los aranceles estadounidenses, pero que actualmente muestra signos claros de reactivación y adaptación, consolidando a México como un socio estratégico indispensable en la cadena de suministro norteamericana.