Claudia Sheinbaum anuncia crecimiento del 1.4% del PIB en el segundo trimestre de 2026

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el PIB de México registró un crecimiento del 1.4% en el segundo trimestre de 2026, ubicando al país en el séptimo lugar a nivel global según datos de la OCDE. La mandataria atribuyó este desempeño positivo a la expansión de la manufactura vinculada a la inteligencia artificial y la recuperación del sector automotriz, a pesar de los desafíos globales como la volatilidad en los precios de los combustibles y los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 11:06 AM.
En México y editada el 15/10/2026 11:13 AM.