México propone 8 nuevos cruces fronterizos con EU y busca evitar recortes a la protección consular

Durante su comparecencia ante el Senado el pasado 14 de octubre, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, detalló que México impulsa la construcción de ocho nuevos cruces fronterizos con Estados Unidos. Dado que cerca del 85% del intercambio comercial entre ambos países transita por los 56 puentes y cruces actuales, ampliar esta infraestructura es fundamental para disminuir los tiempos de traslado de mercancías y fortalecer la relación económica, manteniendo las negociaciones comerciales al margen de otros asuntos políticos.Entre los proyectos destacados se encuentran los "Green Corridors", que contemplan un cruce elevado exclusivo para transporte de carga entre Nuevo León y Texas. El plan incluye ampliar los horarios de operación, implementar inspecciones conjuntas, incorporar tecnología de revisión no intrusiva (que permite examinar vehículos sin abrirlos) y desviar el transporte pesado de las zonas urbanas fronterizas. Adicionalmente, Velasco informó que la ampliación del puente Reynosa-Pharr tendrá una inauguración binacional en noviembre.Batalla presupuestal por la protección consularAunque el Paquete Económico 2027 contempla un incremento cercano al 10% para la Cancillería en su conjunto, los recursos destinados específicamente a la protección consular registrarían una disminución del 4.4%. Ante este escenario, Velasco señaló que mantiene conversaciones activas con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados para lograr una reasignación de partidas que impida reducir el financiamiento de estos servicios vitales para los mexicanos en el extranjero.Histórica revisión laboral del Servicio ExteriorEn un anuncio sin precedentes, el canciller reveló que se está llevando a cabo la primera revisión de las condiciones laborales del Servicio Exterior Mexicano en 26 años. Este proceso contempla actualizar los honorarios de 1,231 trabajadores locales y prestadores de servicios distribuidos en 68 representaciones diplomáticas, algunos de los cuales llevan hasta 18 años sin recibir ajustes salariales.Cifras de asistencia y defensa de migrantesVelasco presentó un balance detallado de las acciones de asistencia a connacionales. Durante 2026, se atendieron 152,466 casos consulares y se realizaron 9,632 visitas a centros de detención migratoria en Estados Unidos, con un promedio de 36 visitas diarias.Ante los casos de mexicanos lesionados o fallecidos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), México envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado y presentó 20 denuncias ante fiscalías estadounidenses para exigir investigaciones. Asimismo, se informó que 238,194 mexicanos recibieron asistencia o protección consular durante procesos de repatriación entre el 20 de enero de 2025 y el 29 de septiembre de 2026.En el ámbito de la diplomacia económica, las embajadas mexicanas facilitaron inversiones superiores a los 1,500 millones de dólares, además de reportar alrededor de 700 acciones de promoción internacional y la participación en 146 ferias comerciales.