México propone 8 nuevos cruces fronterizos con EU y busca evitar recortes a la protección consular

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El canciller Roberto Velasco anunció ante el Senado la propuesta de ocho nuevos proyectos de cruces fronterizos con Estados Unidos, incluyendo los "Green Corridors" entre Nuevo León y Texas, para agilizar el comercio. Además, reveló que negocia con Hacienda y Diputados para evitar un recorte del 4.4% al presupuesto de protección consular en el Paquete Económico 2027, y anunció la primera revisión salarial en 26 años para el personal local del Servicio Exterior.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:47 AM.
En México y editada el 15/10/2026 09:52 AM.