Sheinbaum impulsa ampliación del Programa de Regularización Fiscal 2027

Tras asistir al 50º aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su propuesta para ampliar el Programa de Regularización Fiscal en 2027. El objetivo central es permitir que los contribuyentes con adeudos ante el fisco accedan a beneficios sin límite de ingresos, una medida que busca facilitar el pago de deudas sin multas ni recargos.“El próximo año se puede pagar a cualquier monto”, declaró la mandataria, adelantando que la intención es eliminar las restricciones que en ejercicios anteriores dejaban fuera a empresas de mayor tamaño.Avance legislativo en la Cámara de DiputadosLa propuesta avanzó rápidamente en San Lázaro. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó una reserva durante la dictaminación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, la cual fue aprobada con el respaldo de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).La modificación al artículo Vigésimo Primero Transitorio retira el requisito de que los ingresos totales del contribuyente no hubieran excedido los 300 millones de pesos en 2025. Además, elimina la restricción que impedía el acceso a los créditos fiscales bajo la competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Monreal destacó que este cambio busca dar congruencia al acuerdo entre el Ejecutivo y el sector empresarial, brindando mayor certidumbre jurídica y facilitando la recuperación de créditos fiscales.Sin condonación del impuesto principalEl coordinador parlamentario fue enfático en aclarar que la medida no representa una amnistía fiscal total. “No hay condonación de impuestos, no hay exención de impuestos”, subrayó Monreal. Para acceder al beneficio, la condición central es que el contribuyente liquide primero el impuesto adeudado. Solo tras cumplir con esta obligación, el programa permite reducir o eliminar conceptos accesorios asociados a la deuda, como: