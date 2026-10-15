Sheinbaum impulsa ampliación del Programa de Regularización Fiscal 2027

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación del Programa de Regularización Fiscal para 2027, eliminando el tope de ingresos de 300 millones de pesos. La medida, impulsada por Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, permitirá que contribuyentes de cualquier tamaño, incluidos los grandes, accedan a la condonación de multas y recargos, siempre que liquiden primero el impuesto principal adeudado al SAT.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/10/2026 09:15 AM.
En México y editada el 15/10/2026 09:19 AM.