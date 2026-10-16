Casa Tlalpan, ex residencia de Arturo Durazo, se convertirá en universidad y preparatoria

Durante la conferencia "La Mañanera del Pueblo" de este viernes 16 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el nuevo destino del predio conocido como Casa Tlalpan. El inmueble, que fuera la ostentosa residencia de Arturo "El Negro" Durazo cuando era jefe de la Policía del Distrito Federal, se convertirá en un centro educativo para ampliar las oportunidades de los habitantes de la alcaldía.Sheinbaum destacó que el gobierno federal ya resolvió los asuntos jurídicos que impedían regularizar por completo el predio, permitiendo darle un nuevo uso social. "Hoy ese predio se entrega realmente a los habitantes de Tlalpan", afirmó la mandataria, recordando que la propiedad fue en su momento "un monumento de la corrupción" y que ahora representa la transformación del patrimonio recuperado en beneficio de la población.Reubicación de la Academia Mexicana de CienciasEl inmueble había albergado parcialmente las instalaciones de la Academia Mexicana de Ciencias. Sin embargo, la presidenta aclaró que esta institución seguirá funcionando, pero en un nuevo espacio. La Academia busca desde hace tiempo una ubicación más céntrica en la Ciudad de México y actualmente se analizan varias opciones para su reubicación, incluyendo predios que han sido recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), encabezado por Mónica Fernández.Un compromiso con la educación en Tlalpan para 2027El proyecto contempla que, a partir de 2027, el inmueble albergue formalmente una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un plantel de educación media superior del Bachillerato Nacional.Durante su participación en la conferencia, Mónica Fernández, titular del INDEP, destacó el impacto educativo y social de esta reasignación de infraestructura pública. La medida refuerza la estrategia del gobierno federal de destinar bienes recuperados o regularizados a proyectos que fortalezcan la educación pública y el bienestar de las comunidades, cerrando un capítulo oscuro de la historia de la ciudad para abrir uno enfocado en el desarrollo de las nuevas generaciones.