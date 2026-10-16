Casa Tlalpan, ex residencia de Arturo Durazo, se convertirá en universidad y preparatoria

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Casa Tlalpan, antigua residencia del exjefe policiaco Arturo "El Negro" Durazo, será transformada en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un plantel del Bachillerato Nacional. El proyecto, que entrará en operaciones a partir de 2027, busca ampliar la oferta educativa en la alcaldía, mientras que la Academia Mexicana de Ciencias será reubicada en un inmueble más céntrico con apoyo del INDEP.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 11:00 AM.
En México y editada el 16/10/2026 11:08 AM.