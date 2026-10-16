Claudia Sheinbaum reconoce crisis del agave por desplome de precios y anuncia plan integral de apoyo

...

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el grave problema en la producción de agave en México, marcado por un desplome de precios (de 30-35 a 1-6 pesos por kilo) y la falta de compradores. Ante la advertencia de que hasta 5 millones de plantas podrían perderse, el gobierno, a través de la Secretaría de Agricultura encabezada por Columba López, trabaja en un proyecto integral para presentar a los productores antes de sostener una reunión directa con ellos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 11:08 AM.
En México y editada el 16/10/2026 11:49 AM.