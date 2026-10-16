Claudia Sheinbaum reconoce crisis del agave por desplome de precios y anuncia plan integral de apoyo

Durante la conferencia 'La Mañanera del Pueblo', la presidenta Claudia Sheinbaum abordó la crítica situación que enfrentan los productores de agave en el país. La mandataria atribuyó la crisis a una sobreoferta generada por la expansión masiva de siembras durante el auge del consumo de tequila en la pandemia, seguida de una demanda que se estancó e incluso disminuyó.Como resultado de este desequilibrio, el precio de la materia prima se desplomó drásticamente, pasando de comercializarse entre 30 y 35 pesos por kilogramo a rangos de apenas 1 a 6 pesos. Sheinbaum también señaló la existencia de intermediarios en la cadena de comercialización, aunque sin precisar su identidad o el grado de influencia en la fijación de precios.Un plan integral desde la Secretaría de AgriculturaAnte la urgencia del sector, la presidenta defendió que el tema sea atendido técnicamente por la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, quien ha dado seguimiento a las conversaciones iniciadas cuando la dependencia era encabezada por Julio Berdegué.Sheinbaum admitió que aún tiene pendiente una reunión solicitada por agaveros medianos y pequeños de Zapopan, Jalisco, tras un encuentro previo con empresarios de la región. Sin embargo, enfatizó que el objetivo del gobierno es llegar a ese encuentro con alternativas concretas: “Antes de reunirnos con ellos, el objetivo es poder presentar un proyecto integral”, declaró, añadiendo que dejar de cultivar agave generaría graves problemas económicos en las zonas que dependen de esta actividad.Riesgo de pérdida de millones de plantas y paros de compraLa situación se agrava por los paros temporales de compra que realizan las grandes empresas tequileras, las cuales suelen suspender sus actividades entre noviembre y febrero por mantenimiento u otras razones operativas. Esta pausa deja a los agaveros sin posibilidad de comercializar su cosecha en esos meses críticos.Durante la conferencia, la reportera Reyna Ramírez planteó la advertencia del sector de que hasta 5 millones de plantas de agave podrían perderse si no se encuentran compradores a corto plazo. Aunque la presidenta no confirmó esta cifra ni ofreció un cálculo oficial, ni anunció medidas inmediatas para la cosecha de los próximos meses, reiteró el compromiso de su administración de diseñar una salida integral que considere tanto las condiciones de producción como el destino final de la cosecha.