El INDEP anuncia nuevas subastas de mercancía aduanera para el cierre de 2026

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el viernes 16 de octubre, la directora general del INDEP, Mónica Fernández Balboa, presentó los planes de comercialización para el cierre del año. El organismo tiene como objetivo superar la cifra de 800 millones de pesos recuperados durante 2025 mediante la venta de bienes bajo su administración.La funcionaria explicó que estos recursos se canalizarán directamente a programas de bienestar, proyectos educativos, necesidades sociales e infraestructura pública. Además, el instituto continúa entregando bienes para respaldar las acciones de asistencia que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob), enfocándose principalmente en comunidades que requieren atención prioritaria.Mercancía "casi nueva" y próximas convocatoriasLas próximas jornadas de venta estarán vinculadas principalmente con mercancías decomisadas en las aduanas, integradas en coordinación con las autoridades correspondientes. Fernández Balboa destacó la calidad de los artículos, señalando que la mayoría se encuentra en condiciones "casi nuevas", lo que los hace muy atractivos para los potenciales compradores.Aunque aún no se detallaron los tipos de productos ni las cantidades exactas, la titular del INDEP invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las convocatorias públicas que el instituto publicará en los próximos días. En estos documentos se especificarán las características de cada lote, los bienes disponibles y los mecanismos oficiales para participar en las subastas.Liquidación de entidades y compromiso con la transparenciaLos ingresos del INDEP no provienen exclusivamente de las subastas. La directora recordó que el organismo también genera recursos a través de la liquidación de entidades que permanecen bajo su administración. Como ejemplo, mencionó la recuperación de 200 millones de pesos provenientes de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo (FND), monto que será destinado a escuelas, aunque aún no se ha precisado el calendario ni la distribución específica de estos fondos entre los planteles educativos.Para garantizar la rendición de cuentas, Fernández Balboa informó que se está preparando un documento integral que explicará el origen de los recursos recuperados, su destino final y los beneficios obtenidos mediante las operaciones del instituto. Este reporte contemplará los ingresos por subastas, liquidaciones y otros bienes administrados, aunque la fecha exacta de su publicación aún no ha sido detallada. La estrategia busca mantener el impulso en la recuperación de recursos durante el último trimestre del año para maximizar el impacto en los proyectos públicos.