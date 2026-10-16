El INDEP anuncia nuevas subastas de mercancía aduanera para el cierre de 2026

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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) anunció nuevas subastas de mercancía procedente de las aduanas para el último trimestre de 2026, buscando superar los 800 millones de pesos recuperados en 2025. La directora general, Mónica Fernández Balboa, detalló que los recursos, complementados con fondos de la liquidación de entidades como la extinta Financiera Nacional de Desarrollo, se destinarán a programas de bienestar, escuelas e infraestructura pública.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 10:06 AM.
En México y editada el 16/10/2026 10:22 AM.