Tras rechazo al aumento del 6.8%, IMSS y SNTSS instalan nueva mesa de negociación

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Tras el rechazo mayoritario de los trabajadores del IMSS a una propuesta de aumento salarial del 6.8%, el director general Zoé Robledo y el líder sindical Rafael Olivos instalaron una nueva mesa de trabajo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el movimiento disidente advirtió que las protestas continuarán al no ser convocado a este encuentro, mientras se aguarda la publicación oficial de los resultados de la consulta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 09:04 AM.
En México y editada el 16/10/2026 09:08 AM.