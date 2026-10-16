Tras rechazo al aumento del 6.8%, IMSS y SNTSS instalan nueva mesa de negociación

Este 15 de octubre, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, dieron a conocer la instalación de una nueva mesa de trabajo. El encuentro tiene la finalidad de construir una propuesta renovada, instada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contemple una "mejora salarial y de condiciones de trabajo" que priorice de manera efectiva a los trabajadores del Instituto.Esta medida surge después de que la votación realizada el día anterior fuera desestimada por una mayoría abrumadora en las distintas secciones donde se registró el voto. La propuesta rechazada contemplaba un aumento dividido en un 2.9% directo al salario tabular y un 3.9% en prestaciones, un esquema que la base trabajadora consideró insuficiente.Ausencia del movimiento disidente y advertencia de protestasA pesar de la apertura al diálogo, la mesa instalada por el Gobierno federal y el sindicato se lleva a cabo sin la presencia de la base trabajadora. Integrantes del movimiento disidente del IMSS denunciaron que no fueron convocados al encuentro, lo que ha generado un clima de desconfianza.Ante esta exclusión, los sectores disidentes advirtieron que las manifestaciones y movilizaciones continuarán hasta que se logre una negociación inclusiva y un aumento salarial que realmente refleje las demandas del personal de salud, que ha exigido mejoras no solo económicas, sino también en el abasto de medicamentos y las condiciones laborales.Reconocimiento de la derrota y resultados pendientesLa madrugada de este jueves, el líder sindical Rafael Olivos reconoció la derrota de la propuesta inicial y abrió paso a una nueva ronda de negociaciones. No obstante, persiste la incertidumbre: después de más de 20 horas de haber concluido el proceso de votación, el resultado oficial y desglosado de la consulta aún no se ha hecho público, lo que mantiene en vilo tanto a la dirigencia sindical como a la base trabajadora que exige transparencia en el proceso democrático.