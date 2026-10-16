La Unión Europea y México acuerdan alianzas estratégicas en salud para el suministro de medicamentos

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La Unión Europea y México acordaron fortalecer su cooperación en salud pública con el objetivo de diversificar las cadenas de suministro de medicamentos y reducir la dependencia de China e India. El comisario Olivér Bárhelyi destacó que México puede convertirse en un proveedor clave de medicamentos críticos para Europa, recibiendo apoyo de la Agencia Europea de Medicamentos para modernizar sus regulaciones, mientras se impulsa la inversión y la investigación conjunta en enfermedades transmisibles y cardiovasculares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/10/2026 11:49 AM.
En México y editada el 16/10/2026 11:58 AM.