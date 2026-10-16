La Unión Europea y México acuerdan alianzas estratégicas en salud para el suministro de medicamentos

Tras el primer diálogo de alto nivel entre la Unión Europea y México, ambas partes acordaron que la salud debe ser un área prioritaria de cooperación. El comisario de Salud y Bienestar Animal de la UE, Olivér Bárhelyi, enfatizó la necesidad de crear cadenas de valor alternativas: “Necesitamos que México se sume a nosotros y creemos cadenas de valor alternativas, para no depender únicamente de China y la India”.Como parte de los objetivos iniciales, se busca que México se integre formalmente a las nuevas cadenas de valor farmacéuticas globales, desarrollando una asociación específica en este ámbito que permita al país convertirse en un proveedor importante de medicamentos críticos para el mercado europeo.Apoyo regulatorio y futuras inversionesPara facilitar esta transición, Bárhelyi destacó que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), encargada de autorizar los productos farmacéuticos en la UE, está dispuesta a apoyar las reformas que México lleve a cabo en su sistema de autorización de comercialización de medicamentos.El comisario expresó su confianza en que, durante el encuentro que se llevará a cabo el próximo año en Bruselas, se puedan concretar y anunciar las primeras inversiones europeas en el sector salud mexicano. Este acercamiento busca promover la inversión, desarrollar nuevos medicamentos, fortalecer la investigación clínica y fomentar la transferencia de tecnología entre ambas regiones.Enfoque conjunto en enfermedades transmisibles y cardiovascularesMás allá de la producción, la cooperación abarcará desafíos sanitarios globales. Se acordó trabajar en un sistema más eficiente para predecir pandemias y brotes de enfermedades transmisibles, así como destinar fondos adicionales para abordar la mortalidad infantil.Asimismo, se puso énfasis en las enfermedades cardiovasculares, un desafío compartido. Bárhelyi mencionó el plan europeo "Corazones Seguros", señalando que en Europa se pierden 1.7 millones de vidas cada año por esta causa, cifras que podrían reducirse hasta en un 80% con mecanismos de prevención adecuados. La alianza busca replicar y adaptar estas estrategias de prevención y tratamiento en México, fortaleciendo así los sistemas de salud pública de ambos socios.