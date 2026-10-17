La Secretaría de Energía garantiza el abasto de combustibles y descarta alzas en precios

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La Secretaría de Energía (SE) aseguró que el abasto de gasolinas y diésel opera con normalidad en todo el país, con inventarios suficientes de Pemex y el sector privado. La dependencia ratificó el acuerdo de estabilización de precios, manteniendo la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. No obstante, la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal) advirtió que, aunque no hay un desabasto generalizado, los retrasos en las entregas obligan a reorganizar operaciones, lo que podría generar escasez localizada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/10/2026 10:16 AM.
En México y editada el 17/10/2026 10:18 AM.