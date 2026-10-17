La Secretaría de Energía garantiza el abasto de combustibles y descarta alzas en precios

Este viernes 16 de octubre, la Secretaría de Energía (SE) emitió un comunicado para desmentir los rumores sobre un posible desabasto de combustibles en México. La dependencia federal aseguró que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex) como las empresas del sector privado cuentan con inventarios suficientes y que sus cadenas de suministro operan de forma regular, garantizando así la disponibilidad de energéticos en todo el territorio nacional.Asimismo, la SE ratificó la vigencia del acuerdo voluntario para la estabilización de precios, una medida diseñada para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas, brindar certidumbre a los sectores productivos y contener las presiones inflacionarias. Bajo este esquema, el precio de la gasolina regular se mantiene por debajo de los 24 pesos por litro y el diésel por debajo de los 27 pesos. En las zonas fronterizas, gracias a la aplicación de una tasa de IVA del 8%, el precio de la gasolina regular no supera los 25.39 pesos por litro.Reportes de retrasos y la postura de los distribuidoresPese a las garantías oficiales, durante la jornada trascendió que diversos gasolineros en el país han enfrentado retrasos en la entrega de productos y un encarecimiento del combustible importado, lo que ha generado presión en la operación de los distribuidores.Ante esto, Jorge Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (Adigal), matizó la situación. Si bien coincidió en que no se trata de un desabasto generalizado, explicó que las fallas en la logística obligan a los distribuidores a cambiar pedidos y reorganizar sus operaciones de manera constante para evitar interrupciones. Pedraza advirtió que, aun con estas medidas de contención, el producto podría llegar a escasar en algunas estaciones de servicio de manera puntual.Monitoreo diario y capacidades institucionalesPara dar respaldo a sus afirmaciones, la Secretaría de Energía destacó que mantiene un seguimiento diario de las condiciones de inventarios y cobertura de todos los energéticos en el país. La dependencia enfatizó que el Gobierno de México cuenta con las capacidades institucionales y normativas necesarias para garantizar, en todo momento, un abasto continuo, seguro y asequible, descartando de manera categórica cualquier incremento en los precios de los combustibles en el corto plazo.