Estudiantes de educación básica tendrán 4 días de descanso por el Día de Muertos 2026

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que los estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) tendrán un receso de cuatro días, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026, con motivo del Día de Muertos y la realización del Consejo Técnico Escolar. Aunque los alumnos no asistirán a clases, el personal docente continuará trabajando, y se recuerda que estas fechas no son días de descanso obligatorio para el sector laboral en general.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 03:26 PM.
En México y editada el 19/10/2026 03:32 PM.