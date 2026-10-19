Estudiantes de educación básica tendrán 4 días de descanso por el Día de Muertos 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares incorporadas al sistema, no asistirán a clases durante cuatro días consecutivos. El periodo de suspensión abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre de 2026.El regreso a las actividades académicas está programado para el martes 3 de noviembre. Esta suspensión se debe a que el calendario de la SEP reconoce el 2 de noviembre como fecha oficial de suspensión de labores docentes, y en esta ocasión coincide con el lunes, unido al viernes 30 de octubre, día asignado para el Consejo Técnico Escolar.Es importante aclarar que este periodo de descanso no aplica para el personal educativo. Durante estos días, maestros y directivos deberán participar activamente en las sesiones del Consejo Técnico Escolar. En este espacio, el personal revisa los avances educativos, analiza las necesidades específicas de cada plantel y organiza estrategias de aprendizaje para mejorar la calidad educativa. Cada escuela, además, tiene la facultad de emitir indicaciones específicas para su comunidad escolar.Este receso coincide con una de las tradiciones más importantes de México, que fusiona las ceremonias de los pueblos originarios para honrar a los difuntos con las festividades católicas de Todos los Santos (1 de noviembre) y Fieles Difuntos (2 de noviembre). La celebración se basa en la creencia de que las personas fallecidas regresan simbólicamente para convivir con sus familias, motivo por el cual se colocan ofrendas con fotografías, veladoras, flor de cempasúchil, agua, pan de muerto y los platillos favoritos de los seres queridos. Cabe destacar que los rituales y fechas pueden variar según la comunidad.A diferencia del ámbito escolar, la Ley Federal del Trabajo no incluye el 1 ni el 2 de noviembre entre los días de descanso obligatorio. Por lo tanto, no es un feriado obligatorio para todos los trabajadores; cada empresa puede decidir otorgarlo o no conforme a sus reglas internas o contratos colectivos.Para las familias que buscan aprovechar estos días con los más pequeños en la Ciudad de México, se recomiendan algunas opciones culturales y recreativas programadas para el cierre de octubre y principios de noviembre: