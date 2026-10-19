Mario Delgado destaca las estrategias del Colbach para fomentar la cultura de paz

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, resaltó las acciones que el Colegio de Bachilleres (Colbach) lleva a cabo para consolidar entornos escolares seguros, inclusivos y libres de violencia en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Estas estrategias, aplicadas en sus 20 planteles, atienden a más de 85 mil estudiantes con el apoyo de 3,434 docentes, y se alinean directamente con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de promover valores como la igualdad, la no discriminación y la resolución pacífica de conflictos.Iniciativas clave: "Bachilleres por la Paz" y perspectiva de géneroEl titular de la SEP reconoció la estrategia central “Bachilleres por la Paz”, un esfuerzo permanente para prevenir las violencias y fomentar una convivencia pacífica como responsabilidad compartida entre estudiantes, docentes, personal educativo y familias. Entre las acciones concretas del Colbach destacan: