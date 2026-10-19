Mario Delgado destaca las estrategias del Colbach para fomentar la cultura de paz

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El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó las estrategias implementadas por el Colegio de Bachilleres (Colbach) para fortalecer la cultura de paz y erradicar la violencia en sus 20 planteles de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). A través de iniciativas como "Bachilleres por la Paz" y la integración de la perspectiva de género, la institución busca garantizar entornos seguros e inclusivos para más de 85 mil estudiantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:32 PM.
En México y editada el 19/10/2026 01:37 PM.