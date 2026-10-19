Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en el caso de la CIA y señala al exfiscal Jáuregui

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen pruebas en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, respecto al operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA. Mientras tanto, el exfiscal César Jáuregui fue detenido por la FGR por traición a la patria y trasladado a El Altiplano, tras ser señalado por las propias autoridades estatales como el principal responsable de involucrar a agentes extranjeros en una acción fuera de su jurisdicción.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 12:47 PM.
En México y editada el 19/10/2026 12:56 PM.