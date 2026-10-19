Sheinbaum descarta pruebas contra Maru Campos en el caso de la CIA y señala al exfiscal Jáuregui

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, según la información que maneja la Fiscalía, no existen pruebas que vinculen a la gobernadora María Eugenia "Maru" Campos con el operativo en el que participaron agentes de Estados Unidos.La mandataria destacó que fue la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua la que realizó la primera imputación contra su exfiscal, César Jáuregui Moreno, al investigar la presencia y el lamentable fallecimiento de dos agentes estadounidenses en un operativo que, según las autoridades, "no tenía mucho sentido" y estaba fuera de sus atribuciones. "Finalmente el responsable directo es el fiscal", señaló Sheinbaum.Tras cumplimentarse una orden de aprehensión por delitos del fuero común, un juez de Chihuahua ordenó la libertad de Jáuregui. Sin embargo, al salir del recinto, fue detenido inmediatamente por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes lo acusaron de traición a la patria y lo trasladaron al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra recluido actualmente.La presidenta reconoció la actuación de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y reveló que Jáuregui mantiene abiertas otras indagatorias por delitos distintos a este caso, aunque se negó a dar detalles y llamó a la Fiscalía a pronunciarse al respecto en el futuro.El incidente que desencadenó la crisis ocurrió a mediados de abril, cuando cuatro agentes de la CIA participaron en una acción para desmantelar un narcolaboratorio en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Durante el regreso a bordo de los vehículos, fallecieron dos agentes de la CIA, así como Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes.El caso se tornó crítico por las versiones contradictorias ofrecidas por Jáuregui. Inicialmente, afirmó que los agentes extranjeros habían muerto tras el desmantelamiento del laboratorio, pero luego cambió su relato, asegurando que el operativo solo había pasado por el sitio y que los agentes les solicitaron un "aventón" por falta de vehículos. No obstante, las investigaciones posteriores de la Fiscalía de Chihuahua revelaron que Pedro Oseguera Cervantes sí tenía conocimiento de la presencia de los agentes extranjeros, ya que los testimonios indican que permanecieron cerca de él en todo momento. Tras los hechos, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó a través de sus redes sociales el fallecimiento de los dos agentes estadounidenses y de los dos funcionarios mexicanos, en un caso que ha puesto bajo la lupa la coordinación y los protocolos de seguridad entre las agencias de ambos países.