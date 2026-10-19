Sheinbaum ratifica a Zoé Robledo al frente del IMSS y anuncia modernización con ingenieros del IPN

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no está en duda la permanencia de Zoé Robledo en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La mandataria detalló que el funcionario ya prepara una nueva propuesta de incremento salarial, la cual se ajustará a las finanzas de la institución, así como un plan integral para atender las demandas de los trabajadores que han mostrado inconformidad.Ante los cuestionamientos sobre si la continuidad de Robledo dependía de la resolución del conflicto laboral, Sheinbaum precisó que la posible destitución de Rafael Olivos al frente de la secretaría general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) —una de las principales peticiones de los manifestantes— no es una decisión que le corresponda al Ejecutivo Federal. La titular del Ejecutivo enfatizó que se trata de un asunto interno que debe resolver el propio sindicato.Para solucionar los problemas de abasto de medicamentos, la presidenta reconoció que el gobierno opera con un esquema administrativo y burocrático de hace 40 años, basado en la emisión de oficios y trámites obsoletos.Para modernizar y digitalizar estos procesos, Sheinbaum anunció que se incorporará a ingenieros mexicanos recién egresados del Tecnológico Nacional de México (TecNM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Estos profesionales tendrán la tarea de optimizar la distribución de medicamentos, eliminar los cuellos de botella administrativos y garantizar que la tecnología sirva para mejorar la atención a los derechohabientes del instituto.