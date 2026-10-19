Sheinbaum ratifica a Zoé Robledo al frente del IMSS y anuncia modernización con ingenieros del IPN

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La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la permanencia de Zoé Robledo como director general del IMSS, quien prepara una nueva propuesta de aumento salarial y un plan integral ante la inconformidad de algunos trabajadores. Además, anunció que la burocracia que afecta el abasto de medicamentos se combatirá modernizando y digitalizando los procesos con la incorporación de ingenieros recién egresados del IPN y el TecNM.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/10/2026 01:27 PM.
En México y editada el 19/10/2026 01:29 PM.