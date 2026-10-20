García Harfuch y Trevilla Trejo firman convenio para interconectar a la Guardia Nacional

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, firmaron un convenio estratégico para interconectar los sistemas de la Guardia Nacional con la plataforma Central de Inteligencia. El acuerdo busca fortalecer la investigación y el combate al crimen organizado mediante el intercambio seguro de datos y el aprovechamiento de los productos del Centro Nacional de Inteligencia, en estricto apego a la Ley de Inteligencia publicada en 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 12:54 PM.
En México y editada el 20/10/2026 01:38 PM.