García Harfuch y Trevilla Trejo firman convenio para interconectar a la Guardia Nacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, suscribieron este martes un convenio histórico para fortalecer la coordinación, la investigación de delitos y las acciones contra las estructuras criminales.El acuerdo establece mecanismos para que la Guardia Nacional interconecte sus sistemas con la plataforma Central de Inteligencia y pueda utilizar los productos generados por el Centro Nacional de Inteligencia. Esta operación se enmarca en la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, publicada en julio de 2025, la cual permite relacionar datos e identificar patrones delictivos para apoyar la prevención y la investigación, siempre bajo los mecanismos establecidos en la legislación vigente.El convenio no solo se limita al intercambio de información, sino que también contempla la capacitación para personal especializado, apoyo técnico, la homologación de sistemas y la implementación de mecanismos seguros para compartir y proteger datos sensibles.Durante su mensaje, García Harfuch sostuvo que ninguna institución puede realizar la tarea de combatir el crimen de manera aislada. Enfatizó que la información debe traducirse en "investigaciones sólidas, detenciones y acciones dirigidas a debilitar las estructuras criminales", con el objetivo primordial de contribuir a que las familias mexicanas vivan en paz, siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum de trabajar con objetivos compartidos para reducir la violencia.El acuerdo consolida una red de colaboración que incluye a la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia y la FGR, quienes coordinan labores con las 32 entidades federativas. Más allá de la seguridad, estas instituciones también responden ante emergencias como inundaciones y huracanes, protegiendo a la población incluso con riesgo para su propia vida.García Harfuch cerró su intervención con un contundente mensaje sobre la naturaleza del crimen organizado: "Lo más importante de esta colaboración es detectar y detener a los generadores de violencia. Para defender a las familias mexicanas no debemos olvidar jamás que el crimen organizado no respeta la vida humana. Para alcanzar sus fines corrompe, amenaza y asesina... combatir al crimen organizado es defender la vida, la libertad y la tranquilidad de las familias mexicanas".