Guillermo Ochoa será homenajeado por el América con el tributo “Por S13mpre” en el Estadio Azteca

Guillermo Ochoa volverá a pisar el césped del Estadio Azteca el próximo domingo 25 de octubre, aunque esta vez no lo hará para defender el arco. El Club América lo reconocerá durante el encuentro contra Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, como parte de las celebraciones por el 110 aniversario de la institución. El homenaje llevará por nombre “Por S13mpre”, una emotiva referencia al dorsal 13 que acompañó al arquero durante gran parte de su trayectoria. Con esta iniciativa, el club busca recordar la importancia de Ochoa en su historia y reencontrarlo con la afición que siguió sus actuaciones en sus dos etapas con las Águilas. Ferran Reverter, director general de Grupo Águilas, adelantó que el América tenía previsto rendir tributo a sus principales referentes, siendo el portero uno de los primeros homenajeados en esta estrategia.La presencia de Ochoa en este festejo no es casualidad. A lo largo de sus dos periodos con el conjunto capitalino, el guardameta acumuló 424 partidos oficiales, cifra que lo coloca como el portero con más apariciones en la historia del club. Su primera etapa se extendió de 2004 a 2011, periodo en el que fue pieza clave del equipo que conquistó el Clausura 2005, el Campeón de Campeones del mismo año y la Copa de Campeones de la Concacaf de 2006. Años después, regresó a Coapa para una segunda etapa (2019-2022), en uno de los reencuentros más relevantes entre el América y un futbolista surgido de sus fuerzas básicas. A esto se suma su trayectoria internacional, representando a México en seis ediciones de la Copa del Mundo, lo que consolidó su estatus como uno de los rostros más identificables del futbol mexicano.Pese a la expectativa que genera su aparición en el estadio, el regreso de Ochoa no significa una reincorporación al plantel. El guardameta no está inscrito ante la Liga MX para el torneo Apertura 2026 y, según información difundida por TUDN, no existe un plan del América para utilizarlo durante el partido. Su participación se centrará exclusivamente en el reconocimiento frente a la afición.Aunque el club aún no ha confirmado oficialmente todos los elementos de la ceremonia, las posibilidades mencionadas incluyen la presentación de una placa conmemorativa, una camiseta especial y un video que repase los momentos más destacados de su carrera. Este tributo del 25 de octubre será una ocasión especial para que los seguidores azulcremas celebren a una leyenda que dejó una marca imborrable en la portería del club donde inició su carrera profesional.