Guillermo Ochoa será homenajeado por el América con el tributo “Por S13mpre” en el Estadio Azteca

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El histórico guardameta Guillermo Ochoa será reconocido por el Club América este domingo 25 de octubre en el Estadio Azteca, durante el partido ante Pachuca por la Jornada 14 del Apertura 2026. Bajo el nombre “Por S13mpre”, el homenaje forma parte de las celebraciones por el 110 aniversario del club y busca honrar al portero con más apariciones en la historia de la institución, aunque no está registrado para jugar en el torneo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 12:50 PM.
En México y editada el 20/10/2026 12:54 PM.