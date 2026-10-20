Sheinbaum aún no fija fecha para reunirse con el gobernador de Jalisco por la crisis del agua

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que, por el momento, no se ha establecido una fecha para su reunión con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. La mandataria fue enfática en señalar que el encuentro debe ocurrir "ya que esté el proyecto completo", pues de lo contrario no se podrían resolver las dudas fundamentales sobre la crisis hídrica."Lo más importante... es que ya que esté el proyecto completo. Si no está el proyecto, no sabemos exactamente cuánto cuesta, qué es lo más viable, cómo hacerlo, pues aunque nos veamos, eso no se va a resolver", explicó. Sheinbaum destacó que el primer paso es definir "qué es lo más viable técnicamente y cómo financiarlo sin necesidad de privatizar", estableciendo así las condiciones claras para que el gobierno federal pueda brindar su respaldo.La presidenta adelantó que al día siguiente se reuniría con "varios gobernadores y presidentes municipales" para revisar temas relacionados con trámites de vivienda. Sheinbaum mencionó que, en caso de que el gobernador de Jalisco asista a dicho encuentro, podrían aprovechar el espacio para establecer una fecha formal y dialogar a fondo sobre los proyectos hídricos.A pesar de la falta de una fecha concreta, la mandataria reiteró el compromiso de su administración con la entidad. "Hay que vernos, pero ya que esté el proyecto completo... y a partir de ahí, pues ya lo más pronto posible dar nuestro apoyo al pueblo de Jalisco", concluyó, dejando claro que la celeridad en la solución depende de la solidez y claridad de la propuesta técnica y financiera que presente el estado.