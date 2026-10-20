Sheinbaum aún no fija fecha para reunirse con el gobernador de Jalisco por la crisis del agua

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún no hay una fecha definida para reunirse con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para atender la crisis de contaminación y desabasto de agua en la entidad. La mandataria enfatizó que el encuentro se concretará hasta que el proyecto esté completo, con costos definidos y un esquema de financiamiento que garantice el suministro sin privatizar el recurso, priorizando la viabilidad técnica antes de cualquier apoyo federal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 10:50 AM.
En México y editada el 20/10/2026 11:10 AM.