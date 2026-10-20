Sheinbaum niega pacto político con Maru Campos para encarcelar al exfiscal Jáuregui

Durante la conferencia matutina de este martes 20 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la teoría difundida por algunos medios, como Latinus y El Universal, que sugería un acuerdo para otorgar una embajada a la gobernadora de Chihuahua a cambio de la detención del exfiscal. Sheinbaum atribuyó el rumor al "periodismo de chisme" y al "periodismo de ficción", mencionando específicamente al periodista Carlos Loret de Mola como difusor de la versión.Con total claridad, la mandataria sentenció: "Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia", añadiendo que es impensable ponerse de acuerdo con un gobernador para decidir a quién se encarcela.Sheinbaum reconstruyó los hechos, explicando que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en un operativo en territorio nacional. La dependencia concluyó que el exfiscal violó la Ley de Seguridad Nacional, que regula estrictamente cómo una autoridad estatal puede relacionarse con agencias extranjeras.La fiscal general, Ernestina Godoy, aseguró que se han realizado 100 actos de investigación y que Jáuregui permitió la injerencia de agentes extranjeros sin la autorización debida, coordinando el operativo en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua. Godoy habló de hechos "posiblemente constitutivos" de traición a la patria en materia de seguridad nacional, una acusación que, según se noted, no se presentaba en un caso similar en "prácticamente los últimos cien años".A pesar de que un juez en Chihuahua había determinado inicialmente que Jáuregui enfrentaría su proceso en libertad por el fuero estatal (tras la imputación de ejercicio ilegal del servicio público y coalición), la FGR intervino. El exfiscal fue trasladado al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, para ser puesto a disposición de una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.César Jáuregui ha rechazado haber autorizado o intervenido en las decisiones que permitieron la participación de agentes de la CIA, sosteniendo que las pruebas no acreditan su conocimiento sobre dicha intervención. Su defensa legal argumenta que se trata de un montaje político diseñado para frenar su precandidatura a la alcaldía de Chihuahua, y diversos juristas han expresado dudas sobre la viabilidad jurídica de la acusación de traición a la patria en este contexto.Por su parte, la gobernadora Maru Campos señaló que, si bien la cooperación con otros países es necesaria, esta debe llevarse a cabo siempre con estricto respeto a las leyes nacionales. El caso sigue en curso y pone sobre la mesa la compleja intersección entre la soberanía nacional, la cooperación en seguridad con Estados Unidos y la tensión política entre el gobierno federal y la administración estatal de Chihuahua. Será la FGR quien deba presentar ante la jueza las pruebas que sustenten esta histórica acusación.