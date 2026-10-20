Sheinbaum niega pacto político con Maru Campos para encarcelar al exfiscal Jáuregui

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La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente la existencia de un supuesto "pacto político" con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para encarcelar al exfiscal César Jáuregui Moreno a cambio de una embajada. Sheinbaum calificó estos rumores como "periodismo de ficción" y reiteró que su gobierno no negocia con la justicia. Mientras la FGR avanza en la acusación de traición a la patria por la injerencia de agentes extranjeros en un operativo, Jáuregui rechaza los cargos y su defensa alega un montaje con fines políticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 09:41 AM.
En México y editada el 20/10/2026 09:47 AM.