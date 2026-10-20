Sheinbaum niega que Trump condicione acuerdo comercial a entrega de "narcopolíticos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 19 de octubre, durante un mitin político en Kansas, que México y Estados Unidos están muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial que calificó como "grandioso". Las declaraciones, reportadas por Reuters, se producen en medio de intensas negociaciones entre la administración estadounidense y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer los lazos comerciales y de seguridad entre ambas naciones.Horas después de las declaraciones del mandatario estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum salió al paso de los rumores durante su conferencia de prensa matutina, desmintiendo de manera tajante que existiera cualquier condición vinculada a la entrega de políticos presuntamente relacionados con el narcotráfico.Al ser cuestionada directamente sobre esta posibilidad, Sheinbaum fue enfática: "No, nada de eso". Y añadió con cuestionamiento: "¿Cuáles narcopolíticos?". La mandataria aclaró que el tema de supuestos actos de corrupción bajo esa denominación tampoco ha sido abordado en la agenda de las discusiones entre ambos gobiernos.Lejos de la tensión que sugieren este tipo de especulaciones, Sheinbaum describió el tono de las comunicaciones directas con Donald Trump como "muy cordiales". La presidenta enfatizó que las conversaciones telefónicas se han concentrado estrictamente en fortalecer la relación bilateral, abordando temas prioritarios como el comercio y la seguridad, sin que el mandatario estadounidense haya utilizado en ningún momento el término "narcopolíticos" ni planteado exigencias de esa naturaleza.Este intercambio de versiones pone de manifiesto la complejidad de las negociaciones actuales, mientras ambos gobiernos buscan cerrar un acuerdo que, según Trump, beneficiaría ampliamente a las dos economías, y México mantiene su postura de que la cooperación se basa en el respeto mutuo y la soberanía.