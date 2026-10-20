Sheinbaum niega que Trump condicione acuerdo comercial a entrega de "narcopolíticos"

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Tras afirmar que un acuerdo comercial "grandioso" con México está cerca, el presidente Donald Trump enfrentó el desmentido de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien negó categóricamente que el mandatario estadounidense haya condicionado el trato a la entrega de supuestos "narcopolíticos". La mandataria aseguró que el término nunca se ha mencionado en sus conversaciones, las que describió como "muy cordiales" y centradas en la relación bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 08:54 AM.
En México y editada el 20/10/2026 08:59 AM.