Trabajadores del IMSS realizan ‘Mañanera de la Resistencia’ en Palacio Nacional

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Trabajadores del IMSS realizaron una ‘Mañanera de la Resistencia’ en Palacio Nacional para entregar un pliego petitorio que incluye un aumento salarial superior al 2.9%, la destitución del líder sindical Rafael Olivos y la derogación del artículo 136. Mientras la SSC desmintió la existencia de un operativo especial para contener la protesta, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al director Zoé Robledo presentar un plan de cinco puntos para atender las demandas del personal de salud.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/10/2026 12:47 PM.
En México y editada el 20/10/2026 12:50 PM.