Trabajadores del IMSS realizan ‘Mañanera de la Resistencia’ en Palacio Nacional

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se congregaron en el exterior de Palacio Nacional para realizar una protesta alternativa denominada ‘Mañanera de la Resistencia’. Durante la movilización, entregaron un pliego petitorio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con tres demandas centrales: un aumento salarial superior al 2.9%, la destitución inmediata del dirigente sindical Rafael Olivos y la derogación del artículo 136, norma que los manifestantes califican como una “ley mordaza” porque les impide denunciar las deficiencias internas del instituto.Durante la protesta, Rafael Soto, vocero del IMSS, acusó en entrevista que un operativo policial y el uso de vallas limitaron el acceso de los manifestantes al recinto. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México negó rotundamente la existencia de un operativo especial. A través de un comunicado, la SSC aclaró que los elementos desplegados en las calles aledañas y los filtros de seguridad (como las vallas popotillo) son parte de un despliegue rutinario y permanente en el Centro Histórico. La dependencia enfatizó que estas medidas buscan “no inhibir y permitir la libre expresión en el Zócalo”, garantizando la seguridad sin obstaculizar el derecho a la protesta.De acuerdo con reportes periodísticos, el IMSS tiene agendada una nueva movilización para este miércoles, la cual partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI a las 15:00 horas. Se espera que en esta marcha participe principalmente el grupo denominado “Los 37 más uno”, aunque los manifestantes reunidos en Palacio Nacional han convocado a una manifestación nacional y a la realización de un Congreso Nacional para informar sobre los avances en las mesas de diálogo.Ante esta presión, la presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que ya se reunió con los representantes de los trabajadores y que sostendrá un nuevo encuentro para atender sus peticiones. La mandataria reveló que instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, para que presente una propuesta de cinco puntos que dé solución a las demandas.“Hoy me voy a volver a reunir con el objetivo de hacer el mayor esfuerzo posible para beneficio de quienes se atienden en el IMSS y de médicas, médicos y en general del personal de salud”, aseguró Sheinbaum, mostrando disposición al diálogo para resolver el conflicto laboral que atraviesa la institución.