Diputados aprueban por unanimidad penas de 15 a 20 años de prisión por reclutamiento forzado

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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad (419 votos a favor) una reforma para tipificar y sancionar el reclutamiento forzado con penas de 15 a 20 años de prisión. La medida, que modifica la Ley General en materia de trata de personas, establece protección absoluta para niñas, niños y adolescentes, contempla fuertes agravantes para servidores públicos o personal de seguridad involucrado, y ahora pasa a la discusión del Senado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 12:14 PM.
En México y editada el 21/10/2026 12:30 PM.