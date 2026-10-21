Diputados aprueban por unanimidad penas de 15 a 20 años de prisión por reclutamiento forzado

Con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen histórico para incorporar el delito de reclutamiento forzado a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas. La reforma sanciona con 15 a 20 años de prisión a quien, mediante fuerza, violencia física o moral, amenazas, engaño, coerción económica o aprovechando una condición de extrema vulnerabilidad, obligue o induzca a una persona a integrarse a una asociación delictuosa, banda o grupo criminal organizado.La conducta punible abarca desde la participación directa en delitos hasta labores de vigilancia, logística o la prestación de cualquier servicio para estas organizaciones.El dictamen establece un criterio de protección absoluta: cualquier reclutamiento de niñas, niños o adolescentes se entenderá y castigará automáticamente como reclutamiento forzado, sin necesidad de demostrar el uso de la fuerza.Además, la legislación contempla un aumento de las penas hasta en una mitad bajo circunstancias agravantes, tales como: