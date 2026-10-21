El IMSS cambia las reglas de la Modalidad 40 desde este 22 de octubre

Tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre, entraron en vigor este martes 22 de octubre las nuevas reglas para la Modalidad 40 del IMSS, el esquema de cotización voluntaria para mejorar el monto de la pensión.El cambio más significativo es la eliminación del tope anterior de 25 UMAs (aproximadamente 87,983 pesos mensuales). Ahora, el salario con el que una persona puede inscribirse queda limitado al último sueldo registrado antes de dejar su empleo formal, más una UMA (117.31 pesos diarios), sin que en ningún caso pueda ser menor al salario mínimo general vigente. Esto busca evitar que se eleve la pensión de forma artificial declarando montos muy superiores a los historiales laborales reales.Además, se eliminó la posibilidad de regularizar meses pasados. La inscripción ahora cuenta exclusivamente a partir del día en que se realiza la solicitud, sin importar cuánto tiempo lleve la persona sin cotizar.Requisitos vigentes e incompatibilidad con la Modalidad 10Para acceder a la Modalidad 40, se mantienen los requisitos previos: haber cotizado al menos 52 semanas en los últimos cinco años antes de la baja del régimen obligatorio, y que no hayan transcurrido más de cinco años desde dicha baja. Quienes superen este plazo ya no podrán inscribirse bajo ningún esquema.El nuevo acuerdo también establece una incompatibilidad directa con la Modalidad 10 (trabajadores independientes). Los afiliados deben elegir uno de los dos esquemas, considerando que la Modalidad 10 sí incluye las prestaciones del Seguro de Enfermedades y Maternidad, mientras que la Modalidad 40 se enfoca exclusivamente en la acumulación de semanas para la pensión.Registro 100% digital y aumento gradual de cuotasPara mejorar el control y la trazabilidad, el IMSS determinó que la inscripción a este esquema se realizará únicamente de forma digital, sin opción a trámites presenciales. Asimismo, se recordó que la cuota mensual sigue un calendario de incremento gradual. En 2026, la aportación equivale al 14.438% del salario base de cotización (con un monto máximo mensual de 12,703 pesos para quien cotizaba con el tope anterior). Este porcentaje continuará subiendo de forma progresiva hasta alcanzar el 18.80% en 2030.
Derechos adquiridos y revisión de sostenibilidad
El IMSS aclaró que las personas que ya cotizan en la Modalidad 40 antes del 22 de octubre conservan sus condiciones actuales hasta que termine el periodo que ya tenían contratado. El nuevo límite salarial solo aplicará si, al finalizar dicho periodo, deciden renovar su inscripción. Las semanas y salarios ya pagados seguirán contando íntegramente para el cálculo de la pensión futura.Finalmente, el Consejo Técnico del instituto ordenó que, en los próximos seis meses, el área de finanzas entregue un estudio sobre el impacto y costo de este esquema para las finanzas del IMSS. Posteriormente, el área jurídica tendrá otros seis meses para proponer, si es necesario, reformas más profundas a la ley, aunque por ahora la Modalidad 40 no desaparece. Se habilitará un canal especial para atender casos particulares y dudas sobre trámites en proceso.