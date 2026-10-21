El IMSS cambia las reglas de la Modalidad 40 desde este 22 de octubre

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A partir del 22 de octubre de 2026, el IMSS implementa nuevos lineamientos para la Modalidad 40, limitando el salario base de cotización al último sueldo registrado más una UMA y eliminando la posibilidad de regularizar periodos de forma retroactiva. Aunque las personas ya inscritas conservan sus condiciones actuales hasta el fin de su periodo contratado, el esquema enfrenta una revisión de sostenibilidad financiera en los próximos seis meses

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 01:39 PM.
En México y editada el 21/10/2026 02:03 PM.