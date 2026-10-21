IMSS y SNTSS acuerdan un incremento salarial global de 8% tras negociación liderada por Zoé Robledo

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El IMSS y el SNTSS alcanzaron un acuerdo para un incremento salarial global de 8% para los trabajadores del instituto. El titular, Zoé Robledo, detalló que este aumento se compone de un 4% directo al salario tabular (superando la inflación) y un 4% adicional como apoyo para el pago de renta, medida que se financiará con ahorros y mejoras operativas sin afectar la atención médica a los derechohabientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 10:49 AM.
En México y editada el 21/10/2026 11:23 AM.