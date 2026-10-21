IMSS y SNTSS acuerdan un incremento salarial global de 8% tras negociación liderada por Zoé Robledo

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) cerraron una etapa de negociaciones con la aceptación de un incremento salarial global de 8%. El titular del instituto, Zoé Robledo, explicó que la propuesta inicial era de 6.8%, pero se ajustó tras una consulta sindical en la que los trabajadores manifestaron que era insuficiente.El aumento se compone de dos partes: un 4% directo al salario tabular, que según Robledo supera la inflación y mejora el poder adquisitivo, y otro 4% destinado específicamente a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. El director destacó que un incremento global de esta magnitud es poco frecuente, habiendo ocurrido solo en tres ocasiones en los últimos 23 años, con antecedentes recientes en 2024 y 2025. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tuvo un papel fundamental como acompañante en este diálogo.Ante las dudas sobre el financiamiento, Robledo aseguró que el ajuste es totalmente viable y no afectará la prestación de servicios médicos. Los recursos provendrán de ahorros, mejoras operativas, digitalización de trámites y mejores condiciones en los procesos de compra y contratación, en línea con las instrucciones de austeridad y eficiencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.Además, se contó con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para optimizar las adquisiciones. Un factor clave en la salud financiera del instituto es el crecimiento del empleo formal: en septiembre, el IMSS alcanzó un récord histórico de 22.9 millones de trabajadores asegurados, lo que fortalece sustancialmente los ingresos por cuotas.Más allá del aspecto salarial, el director general adelantó que el IMSS trabaja en un plan integral de compromisos para atender las demandas del personal y mejorar los servicios. Este plan, que será presentado durante la semana ante el Consejo Técnico con plazos y responsables definidos, surge de una estrategia de "escucha piso por piso" realizada directamente con el personal en los hospitales del instituto.El objetivo es traducir las inquietudes de los trabajadores en acciones concretas que mejoren tanto sus condiciones laborales como la atención que reciben los pacientes. Con este acuerdo, se cierra la fase de negociación salarial y se abre la etapa de cumplimiento de los compromisos operativos y laborales asumidos por la institución.