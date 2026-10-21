Marcelo Ebrard destaca el éxito de México en la renovación del T-MEC y anuncia nuevas oportunidades

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México ha logrado un trato favorable en las negociaciones del T-MEC, garantizando su vigencia por 10 años más con revisiones anuales. Además, anunció la estrategia para reducir los aranceles de la Sección 232 en los sectores automotriz, acero y aluminio, y destacó las nuevas oportunidades de inversión en la industria de semiconductores, en un contexto de crecimiento económico positivo confirmado por el INEGI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:30 AM.
En México y editada el 21/10/2026 09:33 AM.