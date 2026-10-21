Marcelo Ebrard destaca el éxito de México en la renovación del T-MEC y anuncia nuevas oportunidades

Tras su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política del Senado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México ha sorteado con éxito los riesgos que amenazaban la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El funcionario destacó que el acuerdo se mantendrá implementado por otros 10 años, con mecanismos de revisión anual que brindan estabilidad a la relación comercial.Ebrard subrayó que, objetivamente, México ha recibido "el mejor trato", consolidándose como el mayor exportador hacia Estados Unidos y beneficiándose de los aranceles más bajos. No obstante, precisó que la agenda de negociaciones con el gobierno estadounidense continúa enfocada en reducir los aranceles de la Sección 232, buscando aliviar la carga para las industrias nacionales de los sectores automotriz, acero y aluminio.El titular de la Economía también puso el foco en las nuevas oportunidades que se abren para la región gracias a la industria de los semiconductores. Indicó que, a partir del próximo año y hasta 2030, se esperan inversiones de Taiwán en Arizona y otras regiones de Estados Unidos por un monto superior a los 150 mil millones de dólares, lo que podría generar efectos de derrama y nuevas cadenas de suministro que beneficien a México.En el ámbito doméstico, Ebrard reveló que el INEGI ha confirmado una tendencia de crecimiento económico positiva durante los meses de julio, agosto y septiembre, por lo que se prevén ajustes al alza en las proyecciones macroeconómicas del país.La comparecencia fue valorada positivamente por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, quien destacó el diálogo republicano y el ejercicio de rendición de cuentas.Mier Velazco elogió el conocimiento técnico del secretario de Economía, señalando que su exposición permitió a los legisladores observar "un panorama mucho más claro, de mayor certeza y certidumbre para la inversión y para el crecimiento de nuestro país", transformando las dudas del pasado reciente en una hoja de ruta definida para el fortalecimiento de los tratados comerciales de México.