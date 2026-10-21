México exige investigación a fondo por la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Laredo

El ciudadano mexicano Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, falleció el sábado 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande en Laredo, Texas, una instalación operada por la empresa GEO Group para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informó la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, el hombre había sido detenido en junio y padecía diabetes e hipertensión.Mientras que el ICE sostiene que el detenido recibió atención médica adecuada durante su reclusión, la familia ha denunciado que no le suministraron los medicamentos necesarios y que el personal ignoró sus repetidas solicitudes de ayuda. De acuerdo con medios estadounidenses, Andrade Covarrubias fue encontrado inconsciente en su celda durante una revisión de seguridad alrededor de las 10:00 horas; a pesar de los intentos de reanimación y la llamada a servicios de emergencia, no pudo ser salvado. La oficina del médico forense del condado de Webb mantiene la investigación para establecer la causa exacta del deceso.Respuesta diplomática y legal del Gobierno de MéxicoAnte este hecho, el Gobierno de México activó de inmediato el protocolo de protección consular. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el Consulado General en Laredo fue notificado por la oficina local del ICE, estableció contacto con los familiares y comenzó a brindarles asistencia. La cancillería anunció una serie de acciones contundentes para defender los derechos humanos de los connacionales y rechazar cualquier forma de racismo: