México exige investigación a fondo por la muerte de un connacional bajo custodia del ICE en Laredo

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El Gobierno de México exigió una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de Emiliano Andrade Covarrubias, de 56 años, en un centro de procesamiento del ICE en Laredo, Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum y la SRE activaron protocolos de protección consular y emprenderán acciones legales y diplomáticas, mientras la familia denuncia la falta de atención médica para sus condiciones de diabetes e hipertensión. Este trágico suceso eleva a 18 el número de connacionales fallecidos en situaciones relacionadas con el ICE desde enero de 2025.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 09:01 AM.
En México y editada el 21/10/2026 09:04 AM.