Sheinbaum anuncia recursos federales para la crisis del agua en Jalisco y vances en el huachicol

Atendiendo las protestas por el desabasto de agua que afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal aportará recursos para atender las necesidades de infraestructura hidráulica en Jalisco. Tras sostener una reunión con Efraín Morales, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), adelantó que este jueves se realizará un nuevo encuentro con el Gobierno de Jalisco para revisar los proyectos pendientes y definir la distribución de los recursos necesarios.La mandataria destacó que México ha recibido un reconocimiento de Naciones Unidas por las acciones emprendidas para atender el problema de las desapariciones. Sheinbaum atribuyó este cambio en la valoración del organismo internacional a las modificaciones legales realizadas en junio y julio de 2025, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, la revisión de bases de datos y el diálogo constante con colectivos de familiares.En el ámbito internacional, la Presidenta afirmó que México busca mantener una relación cercana con Estados Unidos, basada en el respeto a la soberanía nacional, la protección de los derechos humanos de los connacionales y el reconocimiento de su contribución económica y laboral. Mencionó al embajador estadounidense, Ronald Johnson, y señaló que, aunque existen diferencias, estas se expresan directamente a las autoridades de Washington en un marco de cooperación.Sheinbaum descartó que México enfrente problemas de abasto de gas natural, asegurando que el sistema energético cuenta con mecanismos para responder a la demanda de electricidad y de los parques industriales, desmintiendo rumores sobre supuestos desabastecimientos de tres días en Pemex. En el combate al huachicol, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, detalló acciones administrativas, fiscales y penales que han derivado en la detención de 2,539 personas y el decomiso de 173.7 millones de litros de hidrocarburos. La Presidenta celebró que estas acciones han permitido recuperar 48 mil millones de pesos Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que durante 2026 el monitoreo se realiza de manera permanente (a diferencia de la revisión anual de 2025), lo que ha permitido detectar inconsistencias con mayor rapidez. Gracias a este fortalecimiento en la trazabilidad, en 2025 se identificaron irregularidades en la compra y venta de combustibles por 8,824 millones de litros, equivalentes a 61,700 millones de pesos.El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, informó que la paraestatal contempla una inversión superior a 1.8 billones de pesos para fortalecer su cadena de valor en los próximos años. Estos recursos, provenientes de la propia empresa, estarán orientados a mantener la producción de hidrocarburos, fortalecer la refinación, impulsar la industria petroquímica y la elaboración de fertilizantes, así como a reducir la deuda y destinar mayores recursos a proyectos productivos e inversiones futuras.