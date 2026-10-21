Sheinbaum anuncia recursos federales para la crisis del agua en Jalisco y vances en el huachicol

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En su conferencia matutina del 21 de octubre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la asignación de recursos federales para atender la crisis hídrica en Jalisco, destacó el reciente reconocimiento de la ONU por los avances en la búsqueda de personas desaparecidas y defendió la estabilidad en el abasto de gas natural. Asimismo, se reportó la recuperación de 48 mil millones de pesos gracias al combate al comercio irregular de combustibles y se confirmó una inversión de 1.8 billones de pesos en Pemex para los próximos años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/10/2026 10:29 AM.
En México y editada el 21/10/2026 10:36 AM.