Rosa Icela Rodríguez recibe al comisionado de Juchitán para atender la ola de violencia

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Francisco Vásquez Jiménez, para abordar la grave crisis de inseguridad y la reciente ola de homicidios en la localidad oaxaqueña. El encuentro busca fortalecer la coordinación con el Gobierno federal para frenar la violencia, tras el asesinato de varios ciudadanos en los últimos días pese a los operativos de las fuerzas de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 08:31 AM.
En México y editada el 22/10/2026 08:36 AM.