Rosa Icela Rodríguez recibe al comisionado de Juchitán para atender la ola de violencia

Este miércoles 21 de octubre de 2026, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, recibió en la Ciudad de México a Francisco Vásquez Jiménez, comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la preocupante situación de seguridad que atraviesa el municipio y mantener la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para impulsar acciones en beneficio de la población.El comisionado viajó a la capital del país para gestionar el respaldo del Gobierno federal y exponer de primera mano las condiciones de inseguridad y los ataques armados que han alertado a la ciudadanía en los últimos días. A través de un mensaje, la Segob confirmó que ambas autoridades mantendrán el trabajo conjunto para atender esta problemática.La reunión se da en un contexto crítico, tras varias jornadas marcadas por hechos violentos que han cobrado la vida de personas que realizaban sus actividades cotidianas: