Sheinbaum anuncia 20 nuevos parques industriales con una inversión de 700 mdd y 30 mil empleos

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la incorporación de 20 nuevos parques industriales en el país, lo que representa una inversión de 700 millones de dólares y la generación de más de 30 mil empleos. Con este anuncio, el gobierno alcanza el 40% de la meta de 100 parques establecida en el Plan México, en un contexto donde la economía registró un crecimiento anual del 3.7% según datos del INEGI.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 09:08 AM.
En México y editada el 22/10/2026 09:13 AM.