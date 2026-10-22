Sheinbaum anuncia 20 nuevos parques industriales con una inversión de 700 mdd y 30 mil empleos

Durante su conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este 22 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció 20 nuevos parques industriales en México como parte de su estrategia de desarrollo económico. Estos proyectos abarcan 4.6 millones de metros cuadrados y representan una inversión de alrededor de 700 millones de dólares, además de la creación de más de 30 mil empleos directos e indirectos.Con esta nueva entrega, el gobierno federal reportó un total de 40 parques presentados, lo que equivale al 40% del objetivo de 100 nuevos proyectos de este tipo planteados en el Plan México para concluir el sexenio. “Estamos entrando al tercer año de gobierno y ya se cumplió el 40% de la meta”, sostuvo la mandataria, agradeciendo a los empresarios participantes por su confianza y inversión.Aprovechando el anuncio, la presidenta destacó el comportamiento positivo de la actividad económica en el país. Citando cifras del INEGI, Sheinbaum afirmó que la economía creció un 3.7% en el periodo de septiembre de 2025 a septiembre de 2026, con un avance mensual del 0.1% entre agosto y septiembre de este año.La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, detalló que estos 20 nuevos desarrollos se distribuyen en ocho entidades federativas y 17 municipios. Las ubicaciones estratégicas incluyen la frontera norte, Coahuila y Nuevo León; la Ciudad de México y el Estado de México (con vinculación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA); los estados del Bajío como Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro; además de Baja California.David O’Donnell, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), afirmó que los nuevos proyectos ya operan y forman parte de una red enfocada en atraer empresas, fortalecer las cadenas de suministro y abrir plazas de trabajo.O’Donnell destacó que la AMPIP reúne a 143 afiliados en 28 estados, administrando 493 parques industriales que albergan a 4 mil empresas y generan 3.8 millones de empleos en sectores clave como autopartes, electrónica, dispositivos médicos, industria aeroespacial y maquinaria industrial. “Cuando México produce, México prospera”, señaló el representante empresarial, enfatizando que estos espacios deben traducirse en oportunidades laborales, capacitación y desarrollo regional.Finalmente, la presidenta Sheinbaum mencionó que, además de los parques integrados a la AMPIP, existen otras inversiones en desarrollo. Añadió que los "polos de desarrollo para el bienestar", cuya coordinación está a cargo de la subsecretaria Escobedo Juárez, presentan avances significativos y podrían ser expuestos en una próxima conferencia.