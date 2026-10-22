Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha nacional para el 30 de octubre

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Trabajadores inconformes del IMSS anunciaron una megamarcha nacional para el 30 de octubre y una asamblea constituyente al día siguiente, con el objetivo de organizar un Congreso Nacional Extraordinario y exigir la destitución del líder sindical Rafael Olivos. Pese al nuevo acuerdo de aumento salarial del 8% anunciado por Zoé Robledo, el movimiento disidente lo rechazó, aunque garantizó que las áreas críticas de atención médica se mantendrán operativas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 10:54 AM.
En México y editada el 22/10/2026 11:38 AM.