Trabajadores del IMSS anuncian megamarcha nacional para el 30 de octubre

Los trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una megamarcha nacional para el viernes 30 de octubre, seguida de una asamblea constituyente el sábado 31. Será la tercera movilización de este tipo en el mes, después de las realizadas el 13 y el 21 de octubre.El anuncio fue realizado por el médico anestesiólogo Octavio Fernández, del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, durante la protesta del 21 de octubre, advirtiendo que “se va a parar el país” con una movilización “a lo largo y ancho” de México. Como siguiente paso, los inconformes buscarán definir la organización de su movimiento eligiendo a un representante por cada 350 trabajadores por turno y unidad hospitalaria, lo que serviría como paso previo a un Congreso Nacional Extraordinario.El detonante del conflicto fue la propuesta salarial pactada inicialmente entre el IMSS y la dirigencia sindical, que contemplaba un incremento global de 6.8% (2.9% directo al salario y 3.9% en prestaciones). Los inconformes rechazaron la consulta sindical del 14 de octubre, en la que la mayoría de los más de 476 mil trabajadores activos votó en contra.Ante esto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció el 21 de octubre un nuevo acuerdo elevando la propuesta a un 8%. Aunque el sindicato dio por concluida la revisión salarial, el movimiento disidente la rechazó de plano; un enfermero de Torreón la calificó de “insulto”, estimando que equivaldría a apenas unos 30 pesos adicionales. Entre las principales demandas del movimiento figuran un mayor aumento salarial, la regularización de plazas y, de manera central, la destitución del líder sindical Rafael Olivos, quien firmó el vigente Contrato Colectivo de Trabajo 2025-2027 (que incluye un incremento del 8.1% y tiene vigencia hasta octubre de 2027).Pese a la contundencia del anuncio, el sindicato solicitó ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos una prórroga al emplazamiento a huelga hasta el 15 de noviembre para continuar las negociaciones.Por su parte, el IMSS informó que sus unidades seguirán operando y que están garantizadas las urgencias, hospitalización, terapias intensivas, atención de partos y hemodiálisis. América Barragán, representante de la sección 3 de Jalisco, respaldó esta postura, señalando que la convocatoria al paro contempla mantener en operación las áreas críticas. No obstante, se recomienda a los derechohabientes con citas o cirugías programadas para el 30 de octubre consultar los avisos oficiales del IMSS y de las autoridades de movilidad de la Ciudad de México.