Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027

Este miércoles 21 de octubre, Valeria Sarahi Amparán Pizarro selló su pase a los Juegos Panamericanos con una destacada actuación en el Gimnasio de Puebla. En un combate de alta exigencia, la mexicana derrotó por decisión unánime a la representante de Argentina, Tatiana Flores, una rival de gran calibre que ha sido tres veces campeona nacional y medallista en los Juegos Suramericanos.Con este triunfo, Amparán no solo aseguró la medalla de bronce en la división de 51 kg, sino que se transformó en la primera mexicana en obtener el boleto para la justa multideportiva que se llevará a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2027 en el Área Metropolitana de Lima-Callao, Perú.“Estoy muy feliz, muy orgullosa, sobre todo satisfecha porque estamos haciendo un gran trabajo. La preparación fue durísima con altas y bajas, pero nos está dando frutos”, declaró la boxeadora tras el combate, reconociendo el reto que implica su reciente ascenso de la categoría juvenil a la elite.El logro en Puebla es el capítulo más reciente de una carrera meteórica para la duranguense, reconocida por su efectividad y frecuencia de golpeo. Amparán ya había demostrado su potencial al convertirse en la primera boxeadora mexicana en ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) 2024, celebrado en Budva, Montenegro.Su palmarés incluye múltiples preseas que respaldan su nivel competitivo: