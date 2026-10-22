Valeria Amparán se convierte en la primera mexicana clasificada a los Juegos Panamericanos Lima 2027

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La pugilista mexicana Valeria Amparán hizo historia al convertirse en la primera deportista de la delegación en clasificar a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Al vencer por decisión unánime a la argentina Tatiana Flores en el Campeonato Panamericano de Boxeo Puebla 2026, la originaria de Durango aseguró la medalla de bronce en la categoría de 51 kg y consolidó su exitosa transición de la división juvenil a la elite.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/10/2026 08:25 AM.
En México y editada el 22/10/2026 08:31 AM.