David Kershenobich podría comparecer en el Senado por desabasto de medicamentos

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, podría ser citado a comparecer ante el Senado de la República debido a la acumulación de reclamos en el sector salud público, destacando las protestas de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de medicamentos y la exigencia de aumentos salariales.En medio de esta crisis, la declaración patrimonial de modificación del funcionario revela que combina sus actividades públicas con labores en el sector privado, obteniendo una remuneración total de 3 millones 037 mil 817 pesos. Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas no contempla esta situación de manera directa como una violación, la cifra ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, definidos como la afectación del desempeño imparcial por intereses personales o de negocios, especialmente cuando la estrategia de salud ha sido fuertemente criticada por la oposición y la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la problemática del desabasto a dos años de su gestión.La presión sobre la Secretaría de Salud coincide con el estallido de protestas en el IMSS que han dejado en evidencia fallas en distintos rubros. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió una gira por los 24 estados registrados en el programa IMSS-Bienestar, con el objetivo de realizar una evaluación directa y llevar a cabo una "escucha activa" para atender las demandas de los trabajadores de la salud.La gestión de Kershenobich enfrenta un severo desgaste por eventos recientes de alto impacto. La muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona 1 del IMSS en Durango, presuntamente por una bacteria, derivó en una denuncia penal de las familias ante la Fiscalía General de la República (FGR), calificada como una "atrocidad". Este suceso ocurrió mientras el secretario se encontraba en la sede de la ONU en Nueva York, exponiendo los avances de México en salud materna e infantil.A esto se suma el escándalo de junio, cuando se descubrieron 18.4 millones de piezas de fármacos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, con un valor superior a los 121 millones de pesos, lo que motivó una investigación por posible falta administrativa grave. Mientras la presidenta Sheinbaum planteó la hipótesis de una sobrecompra de medicinas no utilizadas a tiempo, Kershenobich atribuyó el hallazgo a una acumulación de años detectada por la nueva dirección del hospital, un precedente que hoy se suma al historial de controversias que rodean a la dependencia.