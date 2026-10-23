David Kershenobich podría comparecer en el Senado por desabasto de medicamentos

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El secretario de Salud, David Kershenobich, enfrenta un posible llamado a comparecer ante el Senado en medio de las protestas del IMSS por desabasto de medicamentos y demandas salariales. El escrutinio sobre su gestión se intensifica tras revelarse que obtiene más de 3 millones de pesos combinando actividades públicas y privadas, y en un contexto marcado por la tragedia de cinco recién nacidos fallecidos en Durango y el hallazgo de medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/10/2026 08:33 AM.
En México y editada el 23/10/2026 08:40 AM.