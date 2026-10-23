Leticia Ramírez garantiza que los servidores de la nación no participarán en las elecciones de 2027

Al comparecer ante la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados para analizar el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Leticia Ramírez garantizó que los llamados servidores de la nación mantendrán la imparcialidad y no participarán en actividades proselitistas de cara a las elecciones de 2027.La funcionaria sostuvo que, al momento, no existe ninguna denuncia en esa materia contra servidores públicos de su dependencia, y afirmó que el equipo recibe capacitación permanente para evitar involucrarse en asuntos de partidos políticos. Además, destacó que los padrones de beneficiarios son públicos, transparentes y auditables, con actualizaciones trimestrales para depurar a personas fallecidas y evitar apoyos duplicados. En su intervención, recordó que la política de bienestar se maneja con responsabilidad, destinando anualmente más de un billón de pesos a 42.8 millones de beneficiarios de pensiones, becas, apoyos al campo y atención a emergencias.El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez, exigió garantías de que esta estructura no intervendrá en los comicios. Advirtió que el presupuesto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones Estatales, de la que dependen los servidores de la nación, aumentó un 14,221%, al pasar de 24.8 millones de pesos en 2019 a 4,142 millones en 2026, y se proyecta en casi 4,900 millones para 2027.Téllez también señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) ha acumulado 517 denuncias penales contra esta red por presuntos pagos indebidos, simulación de servicios, falsificación de documentos, desvío de recursos, uso de la estructura con fines electorales y coacción del voto.Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Gildardo Pérez, remarcó que los programas sociales son un derecho de los mexicanos y no el patrimonio o concesión de un partido político. Exigió a la titular de Bienestar explicar los mecanismos de vigilancia y controles institucionales para impedir que se condicionen los apoyos o se amenace a los beneficiarios con retirarlos.En defensa de la gestión, el diputado de Morena, Carlos Alonso Castillo, sostuvo que ningún servidor de la nación ha tenido participación político-electoral, respaldando la postura de la secretaria Ramírez de mantener la entrega de recursos con honestidad y en coordinación con todo el gobierno de México, asegurando que los recursos públicos regresen directamente a la gente.