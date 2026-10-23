Leticia Ramírez garantiza que los servidores de la nación no participarán en las elecciones de 2027

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La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez, aseguró ante la Cámara de Diputados que los servidores de la nación no se involucrarán en el proceso electoral de 2027 y defendió la transparencia de los padrones de beneficiarios. Aunque la oposición señaló un aumento presupuestal del 14,221% en la estructura de delegaciones y citó 517 denuncias penales en su contra, la funcionaria reiteró el compromiso de entregar más de un billón de pesos a 42.8 millones de personas sin condicionamientos políticos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/10/2026 08:50 AM.
En México y editada el 23/10/2026 08:54 AM.