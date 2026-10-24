Guadalupe Taddei, presidenta del INE, rechaza acusaciones de corrupción

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha reafirmado su compromiso con la institución, desmintiendo los rumores de una posible renuncia y acusando a sus detractores de una campaña de desprestigio con fines políticos. La declaración, realizada durante una reunión virtual con los consejeros electorales, marca un contrapunto a las crecientes críticas y solicitudes de investigación que han rodeado a la líder electoral en las últimas semanas.
La decisión de Taddei de permanecer en el cargo se tomó en el contexto de acusaciones de corrupción que han sido ampliamente difundidas por medios de comunicación como EL UNIVERSAL y Reforma. Estas denuncias han desencadenado una investigación de oficio por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como una serie de demandas de transparencia y rendición de cuentas.
Según fuentes internas del INE, el tema de una posible renuncia fue abordado durante una reunión preparatoria de la mesa de consejeros, donde se discutieron temas pendientes relacionados con la operación de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs). Sin embargo, Taddei optó por reafirmar su permanencia en el cargo, argumentando que se trata de una estrategia para debilitar al INE.
"No me voy, me mantengo firme en el Instituto", declaró Taddei a los consejeros, según fuentes cercanas a la reunión. La consejera presidenta ha calificado las acusaciones como un "golpeteo político", sugiriendo que buscan socavar la legitimidad del INE y afectar el proceso electoral.
La decisión de Taddei se produce en un momento crucial para el INE, que se prepara para futuras elecciones. Su permanencia en el cargo podría ser vista como una señal de fortaleza y determinación, pero también podría intensificar la polarización política en el país. La controversia en torno a su liderazgo continúa generando debate y divisiones en el ámbito político mexicano.