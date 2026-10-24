Guadalupe Taddei, presidenta del INE, rechaza acusaciones de corrupción

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confirmó que no renunciará a su cargo, rechazando las acusaciones de corrupción que han surgido en su contra y calificándolas como un "golpeteo político".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 05:56 PM.
En México y editada el 24/10/2026 05:59 PM.