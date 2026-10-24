México y EE. UU., "muy cerca" de un acuerdo arancelario: Ebrard negocia en Washington

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reveló este viernes que México avanza en las conversaciones con Estados Unidos para lograr un acuerdo que reduzca los aranceles, con un enfoque urgente en los sectores automotriz, del acero y del aluminio. El funcionario se encuentra en Washington D.C., citado por las autoridades estadounidenses, para impulsar estas negociaciones que buscan aliviar la carga arancelaria punitiva impuesta en el pasado.Ebrard destacó la importancia de estos sectores para la economía mexicana y señaló que, aunque no precisó si la cuarta ronda de revisión bilateral del T-MEC (pospuesta en septiembre) se concretará en los últimos días de octubre, las negociaciones continúan activas y no están paralizadas.Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el presidente Donald Trump han coincidido en que un pacto está próximo. Al salir de la Casa Blanca rumbo a un mitin en Florida, Trump aseguró a la prensa que su administración tiene "todas las cartas a su favor" en las negociaciones con México y Canadá, pero expresó su deseo de que el convenio sea beneficioso para ambas naciones."Estamos muy cerca de llegar a un acuerdo con México. Será un muy buen acuerdo, yo espero, para ellos. Pero tiene que ser un acuerdo muy bueno para nosotros, pues de lo contrario, no lo cerraremos", declaró el mandatario republicano, quien también ha vinculado estas negociaciones con el objetivo de reducir el déficit comercial con México de cara a las elecciones intermedias del 3 de noviembre.Pese al optimismo expresado en los niveles más altos de ambos gobiernos, el panorama presenta matices. Fuentes anónimas citadas por medios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, indican que no hay indicios claros de que el acuerdo esté a punto de concretarse. El diario señaló que el secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, podría estar frenando la reducción de aranceles al acero, el aluminio y los autos, a pesar del progreso logrado en las conversaciones entre México y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.Este "estira y afloja" comercial ocurre mientras la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos inició a principios de mes el proceso para la revisión anual de 2027 del T-MEC, convocando a los actores involucrados a presentar sus opiniones. Por ahora, la industria automotriz mexicana mantiene la expectativa, aunque aún desconoce los términos específicos del posible acuerdo que podría materializarse en las próximas semanas.