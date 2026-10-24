México y EE. UU., "muy cerca" de un acuerdo arancelario: Ebrard negocia en Washington

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se encuentra en Washington D.C. para negociar la reducción de aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump aseguran que un acuerdo beneficioso está "muy cerca", fuentes estadounidenses señalan resistencias internas, particularmente del secretario de Comercio, Howard Lutnick, en vísperas de las elecciones intermedias del 3 de noviembre.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 08:27 AM.
En México y editada el 24/10/2026 08:44 AM.