Sheinbaum y Campos Galván protagonizan tensa reunión por operativo de la CIA

Una reunión privada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, se convirtió en un intercambio de acusaciones y reclamos, según revelaron ambas autoridades. El encuentro, ocurrido el pasado 19 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, se centró en el controversial operativo de agentes de la CIA en el estado y en las acusaciones de traición a la patria que Campos Galván había hecho contra Sheinbaum.
Según fuentes cercanas a la presidenta, Campos Galván inició la conversación reclamando a Sheinbaum por las acusaciones de haber permitido la entrada de agentes extranjeros a México sin autorización federal. Sheinbaum respondió defendiendo la necesidad de investigar el ingreso de agentes, argumentando que se trataba de una violación de la soberanía nacional.
“Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento, las dos. Ella me reclamó porque la había acusado de traición a la patria”, reveló Sheinbaum.
La gobernadora, por su parte, acusó a Sheinbaum de haber permitido el ingreso de agentes estadounidenses “por la puerta de atrás” y cuestionó la legalidad de la colaboración con autoridades de Estados Unidos. Además, Campos Galván reprochó las declaraciones en las que se cuestionó la legalidad de la colaboración con autoridades de Estados Unidos y se le acusó del posible delito de traición a la patria.
Otro punto de tensión en la reunión fue el cuestionamiento de Campos Galván sobre la falta de apoyo federal en materia de seguridad para la Sierra Tarahumara. La gobernadora también lanzó señalamientos contra Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, acusándola de presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque sin presentar pruebas concretas.
La gobernadora también admitió que durante la reunión se levantaron las voces de ambas, describiendo el encuentro como “muy fuerte, muy tenso”. Además, Campos Galván reconoció que Sheinbaum le reprochó haber utilizado expresiones como “la Presidenta de la muerte” para referirse a su gobierno, ofreciéndole una disculpa por ello.
La conversación también abordó el caso del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, actualmente vinculado a proceso. Campos Galván negó haber llegado a un acuerdo de “pacto político” con Sheinbaum para no investigar a Jáuregui, aunque sí le ofreció proceder en su contra en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), según Sheinbaum.
Tras la reunión, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, recibió a Campos Galván y le solicitó información sobre el caso Jáuregui. Sheinbaum, por su parte, aseguró que la relación entre el gobierno federal y el de Chihuahua continuará de manera institucional, ofreciendo apoyo en temas de seguridad y otros asuntos de interés mutuo.
La presidenta también defendió a Ariadna Montiel, calificándola de una mujer honesta y reiterando la necesidad de presentar evidencias antes de hacer acusaciones de este tipo.
La reunión entre Sheinbaum y Campos Galván, marcada por la tensión y el intercambio de acusaciones, pone de manifiesto la compleja relación entre el gobierno federal y el estado de Chihuahua, y la persistencia de controversias relacionadas con el operativo de la CIA y la seguridad en la región.