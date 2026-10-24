Sheinbaum y Campos Galván protagonizan tensa reunión por operativo de la CIA

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La presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, tuvieron una reunión tensa en la que ambas se confrontaron por el operativo de agentes de la CIA en el estado y las acusaciones de traición a la patria realizadas por Campos Galván contra Sheinbaum. La gobernadora también cuestionó la falta de apoyo federal en seguridad y acusó a la líder nacional de Morena de vínculos con el crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 24/10/2026 11:31 AM.
En México y editada el 24/10/2026 11:34 AM.