Carla Humphrey exige investigaciones y sanciones para Guadalupe Taddei y el INE

En entrevista previa al inicio de la reunión privada de consejerías para definir la presidencia provisional del organismo, la consejera Carla Humphrey fue contundente al señalar que deberán llevarse a cabo investigaciones internas y externas, así como imponer sanciones a Guadalupe Taddei y a todo el Instituto Nacional Electoral (INE). El objetivo es deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias con todas las personas implicadas en las presuntas anomalías en la asignación de contratos.Humphrey explicó que el Consejo General sigue a la espera de que Taddei formalice su renuncia ante la Cámara de Diputados para conocer las condiciones de su separación del cargo, ya que la hasta ahora consejera presidenta no ha proporcionado información alguna al pleno sobre el particular.La consejera identificó la raíz del problema en la reforma judicial, la cual otorgó "superpoderes" a la presidencia del INE, autorizando romper la colegialidad y realizar nombramientos sin consenso. Humphrey advirtió que el 90 por ciento de las designaciones realizadas bajo este esquema fueron desconocidas para el resto del Consejo General, incluyendo a personas designadas en áreas técnicas que han sido implicadas en videos de fiestas con proveedores del instituto.Ante esta situación, hizo un enfático llamado a la Cámara de Diputados para que corrija esta concentración de poderes, permitiendo que el Consejo General recupere su facultad para supervisar y decidir, e incluso analizar "las posibilidades de solicitar que se separen de estos cargos" a los funcionarios designados unilateralmente.Humphrey recordó que, junto con otras consejerías como Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López, ya había impugnado previamente los superpoderes de Taddei, los nombramientos de perfiles que no cumplían con los requisitos legales y los retrasos en licitaciones, como los ocurridos durante la elección judicial y en la producción de la credencial de elector. Además, denunció que la información solicitada por las consejerías era sistemáticamente negada por las áreas técnicas.Pese a la crisis institucional, la consejera dejó claro que la prioridad absoluta del organismo será continuar con el proceso electoral. Humphrey aseguró que este no se detendrá bajo ninguna circunstancia, ni por la renuncia de la presidencia ni por la operación de un pleno incompleto, garantizando así la certeza de los comicios en curso.