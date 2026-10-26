Carla Humphrey exige investigaciones y sanciones para Guadalupe Taddei y el INE

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La consejera del INE, Carla Humphrey, advirtió que deben realizarse investigaciones internas y externas, así como aplicar sanciones a Guadalupe Taddei y al instituto por presuntas anomalías en la asignación de contratos. Humphrey criticó la concentración de "superpoderes" en la presidencia del organismo, instó a la Cámara de Diputados a corregir esta falta de colegialidad y aseguró que el proceso electoral continuará sin detenerse pese a la renuncia de la titular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 26/10/2026 01:44 PM.
En México y editada el 26/10/2026 02:28 PM.